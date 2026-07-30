Über Felsen und Rampen

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Highlights des 23. Prologs von „Red Bull Romaniacs“

Ausgabe Nr. 2969

Helm auf, Motor an und los geht’s! Am Dienstagnachmittag war es wieder soweit: Mit einem spektakulären Prolog mitten in Hermannstadt ist die 23. Ausgabe der „Red Bull Romaniacs“ (RBR) unter dem Motto „Unstoppable“ (Nicht zu bremsen) erfolgreich eröffnet worden. Auf dem von Andy Fazekas künstlich aufgebauten Hindernisparcours auf der Unteren Promenade/Bdul. Corneliu Coposu begeisterten die besten Hard-Enduro-Piloten der Welt tausende Zuschauer.

Über riesige Baumstämme, Felsen, Betonblöcke, Reifen, steile Rampen und durch Wasser kämpften die Fahrer um jede Sekunde und um eine möglichst gute Ausgangsposition für die eigentliche Rallye. Die Gold Class lieferte ein unvergessliches Prolog-Finale. Teodor Kabakchiev (Bulgarien) holte sich mit einer herausragenden Leistung von Anfang bis Ende einen sensationellen Sieg.

Mitch Brightmore (Großbritannien) gab bis zum Schluss alles und sicherte sich den zweiten Platz. Manuel Lettenbichler (Deutschland) vervollständigte das Podium.

In der Silber-Klasse siegte zum ersten Mal ein Rider aus China: Jiawei Sun sicherte sich mit einer von Anfang bis Ende fehlerfreien Leistung einen großartigen Sieg. Lorenz Steinkellner (Österreich) fuhr nach einem intensiven Kampf als zweiter ins Ziel, während Sandon Kerswell (Australien) mit einer entschlossenen Fahrt, die das Publikum in Atem hielt, das Podium vervollständigte.

In der Bronze-Klasse überholte vor dem Finish der Vater seinen eigenen Sohn, so fuhr Jesús Zavala vor Stanislas Zavala (beide Mexiko) und Sébastien Garreau (Frankreich) ins Ziel.

Heuer gab es zum ersten Mal eine Adventure Bike-Class, damit schreiben die „Red Bull Romaniacs“ Motorsportgeschichte. Erstmals traten mehrzylindrige Adventure Bikes in einem speziell für sie entwickelten Prolog – Adventure Ultimate – direkt gegeneinander an und prägten damit ein völlig neues Format des Rennsports.

Mit einer fehlerfreien Vorstellung sicherte sich Mario Roman (Spanien) seinen ersten Sieg bei den RBR, nachdem er zuvor bereits fünfmal auf dem Podium gestanden hatte. Pol Tarrés (Spanien) belegte Rang zwei vor Dieter Rudolf (Österreich), der ebenfalls erstmals nach seinem Wechsel aus der Gold Class auf dem Podium der Adventure Ultimate landete.

Sogar sechs Elektro-Motorradfahrer waren dieses Mal dabei, darunter der legendäre Graham Jarvis, der „König der Karpaten“, der „Red Bull Romaniacs“ sieben Mal gewonnen hat.

An den ersten zwei Offroad-Tagen verließ das Event die Region rund um Hermannstadt. Am Mittwoch, dem 29. Juli, und Donnerstag, dem 30. Juli, führte die Strecke die Teilnehmer nach Straja im Kreis Hunedoara, dann nach Petroșani und am Freitag, dem 31. Juli zurück in den Kreis Hermannstadt, nach Săliște. Das Finale findet am Samstag, den 1. August, ab 11 Uhr, am Hammersdorfer Berg, mit einer vertikalen Auffahrt statt.

Cynthia PINTER