Neue Botschafterin Hermannstadts

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2969

Die Schauspielerin Ofelia Popii wurde im Rahmen eines Festaktes am Donnerstag der Vorwoche, mit dem Ehrentitel einer Botschafterin Hermannstadts ausgezeichnet. Diesen Titel verleiht der Hermannstädter Verschönerungsverein (Asociația pentru înfrumusețarea orașului Sibiu, AIOS) in Absprache mit dem Hermannstädter Bürgermeisteramt Persönlichkeiten mit besonderen Verdiensten. Ofelia Popii ist seit 20 Jahren am Radu Stanca-Nationaltheater erfolgreich tätig und hat sich vor allem durch die Rolle des Mephisto in der Faust-Inszenierung, die seit 2007 bei ausverkauftem Saal aufgeführt wird, einen Namen gemacht. Unser Bild (v. l. n. r.): AIOS-Vorsitzender Tudor Șt. Popa, Ofelia Popii und Bürgermeisterin Astrid Fodor.