Strandvolleyball am Kleinen Ring

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Ausgabe Nr. 2966



Die 13. Ausgabe des Beachvolleyball-Turniers „Sibiu Sands“ findet noch bis Sonntag, dem 12. Juli, auf dem Kleinen Ring in Hermannstadt statt. Diesmal plante das Organisationsteam rund um Andrei Dinu vom Verein „EcoSport Team“ einen dreiteiligen Wettkampf. Der erste Teil vom 2.-5. Juli, war den Amateuren gewidmet und wurde bei den Herren vom „Olivo Beachvolleyball Team“ (Marius Ciortea und Marius Daniel Nica) aus Klausenburg im Finalspiel am Sonntag gegen „CSS Trecutul“ in drei Sätzen gewonnen. Bei den Damen gingen „Lady Aces“ (Mădălina Cozonac und Gloria Tudose) nach einem spannenden Finale gegen „Shady Beaches“ hervor. Ab Montag spielten die Damen um den Pokal der U18; gewonnen haben Cătălina Vasilescu und Draga Savu aus Hermannstadt, die gegen Elena Tiseanu und Bianca Bugi aus Arad im Finale am Mittwoch, dem 8. Juli, angetreten sind.

Der dritte und wichtigste Teil des „Sibiu Sands“ wird am Wochenende entschieden: Der internationale Wettkampf „Beachvolleyball Pro Futures – Women“ mit Beteiligung aus der ganzen Welt steht auf dem Programm, darunter werden zwei Teams Rumänien vertreten. Das Finale ist für Sonntag, dem 12. Juli geplant, die Uhrzeit war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

Text: Cynthia PINTER; Foto: Sibiu Sands