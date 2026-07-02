Neue Kindertagesstätte

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Ausgabe Nr. 2965



Eine weitere städtische Kindertagesstätte mit 70 Plätzen wurde in Hermannstadt gebaut, an der Poplaker Straße/Calea Poplăcii, gegenüber der Kommandatur der Rumänischen Gendarmen. Die Investition wurde von der Nationalen Investitionsgesellschaft (CNI) mit nicht rückzahlbaren EU-Mitteln aus dem PNRR-Programm (13,9 Millionen Lei) und einer Kofinanzierung durch das Ministerium für Entwicklung, öffentliche Arbeiten und öffentliche Verwaltung (3,6 Millionen Lei) durchgeführt. Die Kindertagesstätte verfügt u. a. über 7 Schlafzimmer, 4 Spielzimmer, einen Essbereich, einen Empfangsbereich mit Abstellraum für Kinderwagen und eine Krankenstation mit Isolationsraum. Anfang Juli ist die Abnahme der Bauarbeiten geplant. Verwalter ist der Kindergarten Nr. 22, zu der die Kita gehören wird. Bevor die Anmeldung der Kinder möglich ist, müssen auch vom Bildungsministerium Genehmigungen erhalten werden. Unser Bild: Bei der Präsentation der Kita wurde Minister Cseke Atilla (3. v. r.) von Bürgermeisterin Astrid Fodor (1. v. l.) begrüßt. Foto: Presseamt der Stadt