Geschichten der Vergangenheit erzählt

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Ausstellung im Forum: Siebenbürger Sachsen und Landler zeigen Haushaltsobjekte

Ausgabe Nr. 2968

Einen Einblick in die Welt der Siebenbürger Sachsen und der Landler bietet die Ausstellung „Bewahrte Erinnerungen. Lebendige Geschichte“, die im Kleinen Saal im Forumshaus in Hermannstadt eröffnet wurde und von Privatpersonen geliehenen Objeke zeigt. Bei dieser Gelegenheit wurde auch der Kleine Saal des Forumshauses nach eingehenden Renovierungsarbeiten wieder eröffnet.

Begrüßt wurden die Gäste bei der Vernissage am 8. Juli von Gabriel Tischer, dem Vorsitzenden des Hermannstädter Forums. „Ich freue mich, dass die erste Ausstellung in diesem Saal unserem Kulturerbe gewidmet ist“, erklärte er. „Unsere Aufgabe ist es, das Kulturerbe anzunehmen, zu bewahren und weiterzugeben für die nächsten Generationen. Denn nur, wenn diese Erinnerungen wach bleiben, bleibt auch unsere Identität erhalten. Heute wird ein Traum unserer Kollegin Gertrud Krech wahr, die diesen mit Geduld und Ausdauer in den letzten Jahren verfolgt hat. Zusammen mit dem kompetenten Team des ASTRA-Museums konnte sie ihn heute verwirklichen.“

Gertrud Krech sprach über die Entstehung dieser Ausstellung, die ihre Wurzeln 2019 hat, als sie einen Vortrag über die siebenbürgisch-sächsische Keramik organisieren wollte und Karla Roșca im ASTRA-Museum besucht hat. Daraus ist eine ganze Reihe von Workshops und Vorträgen entstanden, die als Gegenstand Keramik, Malerei und Bräuche der Siebenbürger Sachsen hatte und vom Team des ASTRA-Museums – Camelia Ștefan, Simona Malearov, Karla Roșca und Mirela Crețu – unterstützt wurde. „Im Januar 2023 trafen wir uns hier im Forum, um die Projekte für das Jahr zu besprechen und da kam die Idee, diese Ausstellung einzurichten“, erzählte Gertrud Krech. Im gleichen Jahr haben die Renovierungsarbeiten im Kleinen Saal begonnen und „weil das Gebäude denkmalgeschützt ist, war es ein bisschen kompliziert“. Umso größer war die Freude bei der Eröffnung. „Ziel der Ausstellung ist, dass wir das materielle Erbe der Siebenbürger Sachsen und Landler im Vordergrund bringen und die Bewahrung der Traditionen und Bräuche zu fördern.“

Für die Gelegenheit, „eine neue Geschichte zu schreiben, die dem siebenbürgisch-sächsischen Patrimonium gewidmet ist“, bedankte sich auch Mirela Creţu, stellvertretende Direktorin des ASTRA-Museums. „Mit Sorgfalt, Aufmerksamkeit, Verständnis und Respekt gegenüber diesem Kulturerbe wurde diese Ausstellung aufgebaut. Wir haben auch die Geschichte hinter jedem einzelnen Gegenstand bewahrt, denn jedes Stück ist Teil ihres Lebens und ihrer Familie und wird in diesem Moment repräsentativ für die gesamte Gemeinschaft.“

Wie erwähnt, die ausgestellten Objekte bringen ihre Geschichten mit. Elke Dengel hat eine der drei ausgestellten Trachten – eine Kronstädter Patriziertracht – zur Verfügung gestellt: „Diese Tracht hat meine Oma am 1. August 1934 getragen, die sie für ihre Hochzeit hat nähen lassen. Ihre vier Töchter durften die Tracht leider nicht tragen, weil im Kommunismus das nicht gern gesehen wurde. Jetzt freuen wir uns, dass die nächsten Generationen – ihre drei Enkelinnen und sogar ihrer Urenkelin – diese bei ihren Konfirmationen getragen haben. Ich freue mich sehr, dass sie ausgestellt wird, weil man sieht, dass an ihr der Zahn der Zeit nagt.“

Die meisten Objekte aus der Ausstellung wurden von Volker Hermann zur Verfügung gestellt: „Ein Teil davon wurde von meiem Großvater und meinem Vater gekauft, nicht für eine Sammlung, sondern einfach weil sie Freude daran hatten. Ich habe mich immer wieder gewundert, wie die einfachsten und gewöhnlichsten Gebrauchsgegenstände immer verziert wurden – vom symbolhaften Hirtenstock bis zum Bettwärmer. Ich habe meine Freude an ihnen und hoffe, dass durch diese Ausstellung auch für andere Momente der Freude entstehen.“

Ausgestellt ist noch eine Patriziertracht aus dem 19. Jahrhundert mit einem wertvollen Spangengürtel aus dem 18. Jahrhundert, die von Heide Klein geliehen wurde und eine Neppendorfer Landlertracht, die von Renate Köber zur Verfügung gestellt wurde.

„Für uns als Team war diese Ausstellung eine besondere Herausforderung, denn eigentlich arbeiten wir immer mit einem Ausstellkonzept“, erklärte Camelia Ștefan, die sich um die siebenbürgisch-sächsische Sammlung im Emil-Sigerus-Museums, eine Abteilung des ASTRA-Museums, kümmert und zusammen mit Simona Malearov die Leute zu Hause besucht hat und nicht nur die Objekte ausgesucht, sondern auch die Geschichten dazu gesammelt hat. „Es sind ungefähr 60 Objekte, das älteste davon ist ein Zinngefäß, datiert 1663. Aus der Privatsammlung von Volker Hermann stammen sehr viele Objekte, zum Teil gesammelt vom berühmten Hermannstädter Maler Hans Hermann. Sieglinde Bottesch hat uns sehr viele Textilien und Keramik geschenkt und davon sind einige in dieser Ausstellung zu sehen. Zu sehen ist auch eine schöne Holztruhe, die uns Zeno Pinter geliehen hat und von Siebenbürger Sachsen stammt, die die Heimat verlassen haben.“

Die Erfahrungen des Astra-Teams waren durchaus positiv, so Camelia Ștefan: „Die besuchten Personen hatten keine Bedenken, uns diese Sachen auszuleihen. Wir als Fachleute gehen sehr vorsichtig mit den Objekten um, wenn man sie privat hat, ist man viel entspannter, wenn man sie handhabt. Die uns anvertrauten Objekte sind jetzt nicht nur private Gegenstände, sondern haben eine andere Ausstrahlung in ihren Glasvitrinen, wo sie unter Schutz eine Geschichte der Vergangenheit sprechen.“

Die Ausstellung kann man bis 30. September besichtigen, dienstags und mittwochs 11-15 Uhr, donnerstags und freitags 14-18 Uhr.

Ruxandra STĂNESCU