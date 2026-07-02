150 Jahre Rumänisches Rotes Kreuz

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Ausgabe Nr. 2965



Am 4. Juli feiert nicht nur die USA den 250. Unabhängigkeitstag, sondern auch das Rumänische Rote Kreuz sein 100. Gründungsjubiläum. Im Vorfeld hat gestern, den 2. Juli, eine Festgala im Rumänischen Athenäum stattgefunden, moderiert von Iuliana Tudor, Botschafterin des Rumänischen Rotes Kreuzes. Die unter der Schirmherrschaft von Prinzessin Margareta stehende Organisation ist am 4. Juli 1926 gegründet worden und hat sich schon 1927 ein eigenes Haus gebaut, in der Str. Biserica Amzei nr. 29 (unser Bild), als ein Symbol der Unabhängigkeit von staatlichen Einrichtungen und des langfristigen humanitären Einsatzes. Vor einigen Jahren musste die Organisation in ein Gebäude in der Str. Pictor Daniel Rosenthal 36 umziehen, weil das Gebäude in der Biserica Amzei als hochgradig erdbebengefährdet eingestuft worden ist und nun saniert werden muss.

Text und Foto: Beatrice UNGAR