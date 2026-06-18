Promenade: Sport für alle

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Sportfestival fand am Wochenende statt

Ausgabe Nr. 2963

„Willst du zuerst Pingpong oder Fußballtennis spielen?“, fragte ein Vater seinen etwa 10-jährigen Sohn am Samstagvormittag auf der Unteren Promenade (Bd. Corneliu Coposu) in Hermannstadt. So wie er begleiteten viele Eltern ihre Kinder am Wochenende an diesen Ort, wo der ganze Boulevard für ein großes Sportevent für den Autoverkehr geschlossen war. Vom 12. bis 14. Juni fand hier nämlich das „BCR Festival de Sport Urban“ statt, eine Veranstaltung die alle Hermannstädter zur Bewegung und zum Sporttreiben animieren wollte.

Auf der ganzen Länge der Fahrbahn wurden Spielfelder aus buntem Sportboden aufgebaut und jeder konnte sich sportlich betätigen. Zur Auswahl standen u. a.: 3×3 Basketball, Handball, Rugby, Pickleball, Fußballtennis, Tanz, Judo, Schach, Volleyball, Minifußball und Minibasketball, Fitness, Fußball-Darts, Skateboard und Trial Bike. Der Eintritt war frei und man konnte viele Familien beobachten, die Spaß am gemeinsamen Spiel mit ihren Kindern hatten und sich über die Gelegenheit freuten.

Zu bestimmten Zeitpunkten fanden professionelle Sportdarbietungen und Wettbewerbe statt. Über 200 Sportler hatten sich z.B. für den offiziellen 3×3-Basketballwettbewerb in allen Altersklassen angemeldet. Der Wettbewerb wurde vom Internationalen Basketballverband (FIBA) für 3×3-Basketball veranstaltet, und jeder Spieler konnte Punkte für die FIBA 3×3-Weltrangliste sammeln. Das „Face Team“ aus Ungarn hat eine Show mit akrobatischen Slam Dunks geliefert, „X-Remus“ hat Kendama-Tricks gezeigt und Gabi Orban hat mit seinem Fahrrad Stunts durchgeführt – u.a. sprang er mit seinem Bike über einen liegenden Mann.

Cynthia PINTER