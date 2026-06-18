Restaurierungsprojekt

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Teile der 200 Jahre alten Wandmalerei wurden gerettet

Ausgabe Nr. 2963

Das neueste ins Astra-Freilichtmuseum gebrachte Gebäude ist eine Kirche aus Vinţa, Kreis Alba. 2018 wurde die Kirche nach Hermannstadt gebracht, bis Juli 2019 wurde sie aufgerichtet, seit 2025 wurde im Rahmen eines Projektes die Wandmalerei von Simion Silaghi-Sălăjeanu restauriert. Gerettet aus Vinţa wurde die Kirche regelrecht in letzter Sekunde, da sie bereits teilweise unter Wasser stand.

„Bislang wurden an den 148 Wandmalereifragmenten, die aus dem Innenraum der Kirche von Vința entnommen wurden, umfangreiche Restaurierungsarbeiten durchgeführt, die aus dem Abtragen von Übermalungen, der Wiederherstellung des Trägers (Armierung), der Entfernung der Deckschicht, Konsolidierungen, Verfugungen, Kantenbearbeitungen, Reinigungen und farblichen Ergänzungen bestanden.“, meldeten Verteter des Freilichtmuseums zum Stand des Projekts zur Erhaltung, Restaurierung und Präsentation der Wandmalerei-Fragmente. „Parallel dazu wurden die Untergründe vorbereitet und die Innenwände der Kirche verputzt. Mit Unterstützung des Unternehmens Cupru Min SA Abrud, das die erforderliche Menge an Steinplatten bereitstellte, wurde zudem der Bodenbelag sowohl im Innen- als auch im Außenbereich der Kirche verlegt. Die Identifizierung und Rekonstruktion der Innenraumszenen erfolgte unter Mitwirkung der Fachdirektorin des Astra-Zentrums für Kulturerbe, Dr. Geanina Ionescu, die erklärte: „Wir befinden uns derzeit in der Phase der Wiedereinbauung der Fragmente mit Wandmalereien im Inneren der im Freilichtmuseum wiedererbauten Kirche. Die Arbeiten werden von der Firma EURAS aus Satu Mare unter der Leitung des Bauleiters und Baustellenleiters Ionuț Bota und seinen Partnern – Alutanus Restauri: Sorin Pârvulescu, Florentin Călimoceanu, Dragoș Pârvulescu, Silviu Lisaru, Cătălin Drăghici, Maria Mirela Bălănoiu und Andra Mădălina Nițu“ durchgeführt.

Mit Unterstützung des Nationalen Instituts für Kulturerbe begannen im Jahr 2025 die Arbeiten zur Konservierung, Restaurierung und Aufwertung der Wandmalereien im Inneren der Kirche von Vința, die von Simion Silaghi-Sălăjeanu von 1819 bis 1821 geschaffen wurden. Die Mittel stammen aus dem Budget des Projekts „Restaurierung der ethnografischen Denkmäler im ASTRA-Museum. Die nachhaltige Zukunft des Kulturerbes in Rumänien“, das im Rahmen des Teilprogramms „Freilichtmuseen – Denkmäler der Volksarchitektur“ eingereicht wurde, so Vertreter des Museums.

Ruxandra STĂNESCU