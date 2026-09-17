Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2976



„Shana tova 5787!” wünschten sich die Hermannstädter und Mediascher Mitglieder und Sympathisanten der jüdischen Gemeinde Hermannstadt und ihre Gäste am Freitagabend, dem 11. September, am Vortag des Beginns des Jüdischen Neuen Jahres – Rosh Hashana (auch Rosch ha-Schana) 5787 – bei einem geselligen Beisammensein im Gemeinderaum hinter der Synagoge. Dazu gehörten u. a. ein guter Schluck Rotwein aus Israel, Apfelscheiben in Honig getunkt, panierter Fisch, Eiersalat. Zum Auftakt erläuterte Anda Reuben (stehend) die Bedeutung dieses Festes sowie die damit verbundenen Essensvorschriften. Am Mittwochabend, dem 16. September, wiederholte Reuben diese Erläuterungen vor einem zahlreichen Publikum in der Synagoge im Rahmen des Ars Sacra-Festivals. Foto: Beatrice UNGAR