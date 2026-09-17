Neue Premiere am Kinder- und Jugendtheater Gong

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Ausgabe Nr. 2976



Cosimo (links im Bild, gespielt von Gabriel Muncuș) weigert sich die Lieblingsspeise seiner Familie – Schnecken – zu essen. Sein Bruder (Paul Bondane) und seine Schwester (Eliza Păuna) versuchen ihn umzustimmen, aber er flüchtet aus Protest auf einen Baum und schwört, nie wieder herunter zu kommen. Das Stück in rumänischer Sprache „Baronul din copaci“ nach Italo Calvino, von Mihaela Michailov, unter der Regie von Alexandru Dabija feierte am Samstag Premiere und wird erst im Januar wieder gezeigt. Foto: Cynthia PINTER