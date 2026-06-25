Hoher Besuch in der Musikschule

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Ausgabe Nr. 2964



I. E. Botschafterin Ulla Krauss-Nussbaumer der Republik Österreich in Rumänien hat vergangene Woche in Begleitung von Honorarkonsul Andreas Huber einige Einrichtungen in Siebenbürgen besucht: Den Verein Elijah – Sozialinitiative Ruth Zenkert, dann das Teutsch-Haus in Hermannstadt, wo sie von Leiterin Dr. Gerhild Rudolf empfangen wurde, sodann die Lucian Blaga-Universität, wo sie Gespräche mit Rektor Prof. Dr. Sorin Radu und Prorektor Prof. Dr. Andrei Terian hatte, die Firma Kronospan Trading in Mühlbach und natürlich auch Veranstaltungen des FITS. Übrigens: Die 14. Auflage des Musikfestes des Elijah-Sozialvereins, der „Rabentanz“ (Dansul corbilor) findet am Freitag, den 3. Juli, ab 19 Uhr, im Gemeindesaal in Rothberg statt. Unser Bild (2. Reihe): Botschafterin Ulla Krauss-Nussbaumer (2. v. r.) mit Honorarkonsul Andreas Huber (1. v. r.), Gatte Werner Krauss (3. v. r.) und Ruth Zenkert (1. v. l.) zu Besuch in der Musikschule des Elijah-Vereins in Holzmengen. Foto: UCOR