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Agnetheln-Lauf mit zahlreicher Teilnahme

Ausgabe Nr. 2964

Die fünfte Auflage des Agnetheln-Laufes (Crosul Agnitei) hat am Samstag, dem 20. Juni, stattgefunden und war laut den Veranstaltern vom Hermannstädter Sportverein Clubul Sportiv Comunitar (CSCS) „ein Lauf wie im Märchen“. Im Angebot der Veranstalter standen den mehr als 440 Angemeldeten insgesamt vier Läufe zur Verfügung: 5 km-Lauf, 10 km-Lauf, Kinderlauf und ein Spaziergang durch Agnetheln („Hai la pas Agnita“).

In diesem Jahr gab es auch internationale Beteiligung durch die Präsenz von 155 Militärangehörigen von dem NATO-Stützpunkt Großschenk (Camp Général Berthelot), die an dem 5 km- und dem 10 km-Lauf beteiligt waren.

Der diesjährige Lauf hat auch den Beweis erbracht, dass in Sachen Sport das Alter keine Rolle spielt. Mitgemacht haben nicht nur die Agnethler selbst und die schon erwähnten Militärangehörigen, sondern auch zahlreiche Sportbegeisterte aus benachbarten Orten sowie aus ganz Rumänien. Der jüngste Läufer war 4 Jahre alt, die beiden ältesten nahmen an dem Spaziergang „Hai la pas Agnita” teil: Er war 74, sie 69.

Alle Teilnehmenden erhielten je eine tönerne Medaille, die vom Hermannstädter Verein Tonal angefertigt worden ist, dessen Mitglieder auch die Medaillen für die mehr als 10.800 Teilnehmenden am Internationalen Hermannstädter Benefizmarathon angefertigt hatten.

Die Ergebnisse sind auf der Zeitmess-Plattform Rezultate Oficiale Crosul Agnitei 2026 zu finden.

B. U.