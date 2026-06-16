16. Hermannstädter Radtour

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Ausgabe Nr. 2964



An der 16. Auflage der Hermannstädter Radtour (Turul Ciclist al Sibiului), die vom 4. bis 7. Juli stattfindet, nehmen 28 Profi-Teams aus Deutschland, Belgien, Norwegen, Italien, der Schweiz, Tschechien, USA, den Niederlanden, Polen, Neuseeland, Mexiko, Bulgarien und Rumänien teil. Auch in diesem Jahr wird eine Etappe auf der Transfogarascher Hochstraße gefahren. Dank Livestream Romania werden alle Etappen kostenlos online zu verfolgen sein auf livestream.com, Facebook und der Homepage ciclism.sibiu.ro sowie im Fernsehen auf Digi-Sport. Im Vorfeld findet am Sonntag, den 28. Juni, das traditionelle Sponsorenrennen auf der Strecke Hermannstadt – Poplaca statt. Genaue Angaben über die für das Sponsoren-Rennen und die Hermannstädter Radtour für den Kfz-Verkehr gesperrten Straßen finden Sie unter https://ciclism.sibiu.ro/ro/restrictii.html.