Bucharest Pride 2026

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Ausgabe Nr. 2964



Die 21. Ausgabe des „Bucharest Pride“ fand zwischen dem 3. und dem 13. Juni in Bukarest statt. Der Höhepunkt des Festes war der Marsch der Vielfalt am 13. Juni, an dem laut Angaben über 35.000 Menschen teilnahmen. Die vom Verein ACCEPT unter dem Motto „All of Us“ (Wir alle) organisierte Veranstaltung rückte Forderungen zur Gleichberechtigung in den Vordergrund, darunter: die rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare (Ehe und eingetragene Lebenspartnerschaft/Parteneriat civil) sowie klarere Verfahren für Transgender-Personen und Schutz vor Hassverbrechen. Die diesjährige Pride-Ausgabe stand auch im Zeichen des 30-jährigen Jubiläums von ACCEPT, der Organisation, die entscheidend zur Entkriminalisierung von Homosexualität in Rumänien und zur Stärkung der Antidiskriminierungsgesetzgebung beigetragen hat.

Text: Cynthia PINTER Foto: Beatrice UNGAR