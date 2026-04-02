Nachrichten

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Ausgabe Nr. 2953

In eigener Sache

Da der 10. April, Karfreitag, und der 13. April, Ostermontag, arbeitsfrei sind, erscheint die nächste Ausgabe der HZ am 17. April.

Die Redaktion

EKR zählt 10.885 Gemeindemitglieder

Hermannstadt. – 10.885 Mitglieder zählte die Evangelische Kirche A. B. in Rumänien (EKR) laut den diesbezüglichen Meldungen der Bezirksdekanate am 31. Dezember 2025. Die meisten Mitglieder, 4.140 befinden sich im Kirchenbezirk Kronstadt, es folgen die Kirchenbezirke Hermannstadt (2.413), Schäßburg (2.106), Mühlbach (1.212) und Mediasch (1.014). Laut denselben Meldungen der Bezirksdekanate gehörten diese 10.885 Gemeindeglieder zu 224 Kirchengemeinden, wobei die Kleinstgemeinden und Betreuungspunkte mitgezählt wurden. Lediglich sechs Kirchengemeinden zählten 300 Mitglieder: im Kirchenbezirk Hermannstadt ist das Hermannstadt mit 714 Mitgliedern, im Kirchenbezirk Kronstadt sind das Kronstadt mit 895, Bukarest mit 938 Mitgliedern und Zeiden mit 364 Mitgliedern, im Kirchenbezirk Mediasch ist das Mediasch mit 602 Mitgliedern bzw. im Kirchenbezirk Schäßburg Schäßburg mit 414 Mitgliedern. Mehr dazu auf Seite 4. (BU)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche gibt es am Freitag, den 3. April, 12 Uhr, eine musikalische Andacht und am Samstag, den 4. April fällt die Abendmusik aus. Am Ostersonntag, den 5. April, 18 Uhr, bestreiten Hermannstädter Bachchor und Instrumentalistinnen und Instrumentalisten die Abendmusik mit Bach-Kantaten. (BU)

Ostermontag auf der Michelsberger Burg

Michelsberg. – Die traditionelle Osterfeier der evangelischen Kirchengemeinde Michelsberg findet am Ostermontag, dem 6. April, ab 11.30 Uhr, auf der Michelsberger Burg statt.

Die Gastgeber laden nach einem liturgischen Gottesdienst in der romanischen Basilika alle herzlich ein, im Burghof ihre mitgebrachten Leckereien zu teilen, den Brauch des Bespritzens zu pflegen und beim Eierschippeln mitzumachen und freuen sich auf ein fröhliches Beisammensein mit Einheimischen und Gästen. (BU)

Osternachtgottesdienst

Hermannstadt. – Die evangelische Kirchengemeinde A. B. Hermannstadt feiert dieses Jahr den Auferstehungsgottesdienst am Samstag, den 4. April, um 23 Uhr. Das Osterfeuer wird ab 22.30 Uhr vor der evangelischen Stadtpfarrkirche brennen. Nach dem Gottesdienst findet der Kreuzweg der Jugend statt. (BU)

Sammlermesse am 4. April

Hermannstadt. – Eine Messe für Sammler von Briefmarken, Postkarten, Medaillen, Münzen u. a. findet am Samstag, den 4. April, von 7 bis 13 Uhr in der Luceafărul-Pension (Hechtgasse/Str. Ioan Lupaș 2) statt. Anmeldungen bei Ioan Dejugan bis 29. März über WhatsApp 0721-52.09.10 oder E-Mail neludejugan@yahoo.com (BU)

Buchvorstellung

Hermannstadt. – Andrei Mocuțas Roman „Salinger și fata cu părul roșcat” (Salinger und das rothaarige Mädchen) wird am Freitag, dem 3. April, 18 Uhr, in der Humanitas-Buchhandlung „Constantin Noica“ (Nicolae Bălcescu 16, Sibiu) vorgestellt. Es sprechen der Autor, Radu Vancu und Constantin Buduleci, es moderiert Savu Popa. (RS)

Ostermärkte

Hermannstadt. – Der Ostermarkt am Großen Ring ist bis 14. April geöffnet. Ein Ostermarkt mit lokalen Produkten „Transylvanian Arts & Crafts” findet am Samstag, dem 4. April, 11-16 Uhr im Agora-Haus in Michelsberg statt. Eine kleine Ostermesse wird am Sonntag, dem 5. April, 12-19 Uhr in der Hammersdorfer Kulturscheune (Șura Culturală Gușterița) organisiert. (RS)

Filmvorführung

Hermannstadt. – Der Film zum Großen Sachsentreffen 2024 „Heimat ohne Grenzen“ von Wolfgang Köber und Eduard Schneider wird am Mittwoch, dem 8. April, 17.30 Uhr im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt vorgestellt. (AS)

Vorstandswahlen im DFDH

Hermannstadt. – Die Mitgliederversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) findet am Donnerstag, dem 16. April, 18 Uhr, im Spiegelsaal des DFDH statt. Auf der Tagesordnung stehen u. a. Vorstandswahlen. (AP)

Pilzeausstellung

Hermannstadt. – Eine mykologische Ausstellung kann vom 17. April bis 15. Mai im Naturhistorischen Museum besichtigt werden, von Mittwoch bis Sonntag zwischen 9 und 16 Uhr. Die Eröffnung findet am Freitag, dem 17. April, 14 Uhr statt. Eine Eintrittskarte kostet 20 Lei/Erwachsener, 5 Lei/Kind, die Eintrittspreise für diese Sonderausstellung sollen demnächst festgelegt werden. (RS)

Keramikwerkstatt

Michelsberg. – Die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. organisiert eine Keramikwerkstatt am Samstag, dem 25. April, von 8.30 bis 16 Uhr im Elimheim. Anmeldungen unter 0721-33.00.52 bzw. office@frauenarbeit.ro. (RS)

Schießübungen

Hermannstadt. – Die Schießübungen auf dem automatisierten Schießplatz bei Poplaca im April wurden bekanntgegeben. Die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke sind aufgefordert, sich nicht in der Nähe aufzuhalten. Mit scharfer Munition wird geschossen am: 1., 2., 15., 22., 23. April, 8.30-20 Uhr; 16. April, 08.30-23 Uhr; 17., 20., 24., 28., 29. April, 8.30-16 Uhr; 21. April, 8.30-17 Uhr. Ohne scharfe Munition wird geschossen am 3., 27. und 30. April, 8.30-16 Uhr. Je nach Wetterbedingungen ist es möglich, dass die durch die Schüsse verursachten Geräusche in den naheliegenden Ortschaften zu hören sind. (RS)

Schülerolympiade

Hermannstadt. – Das ASTRA-Museum und das Hermannstädter Schulinspektorat starten die Anmeldungen für die Kreisphase der Olympiade für traditionelle Kunsthandwerke der Schüler (6-19 Jahren), die am 7. und 8. Mai zum 29. Mal stattfindet. Anmeldungen bis zum 28. April: Schulinspektorat, 0369-10.12.02, daniela.muntean@isjsb.ro, https://sbisj.ro, ASTRA-Museum, Tel. 0756-08.57.80, E-Mail: elena.gavan@muzeulastra.com. Regeln: https://sbisj.ro/management/activitati-extrascolare/proiecte-si-activitati-extrascolare/. (RS)

WortBrücken: Essaywettbewerb

Berlin. – Spätaussiedler, Nachfahren von Vertriebenen und Angehörige deutscher Minderheiten zwischen 15 und 35 Jahren können beim Essaywettbewerb „WortBrücken – Wir Brückenbauer in Deutschland, Europa und weltweit“ teilnehmen. Ziel des Projektes ist es, jungen Menschen Raum zu geben, sich schreibend mit Herkunft, Identität, Erinnerung und kultureller Mehrfachzugehörigkeit auseinanderzusetzen – und ihre Perspektiven sichtbar in die gesellschaftliche Öffentlichkeit einzubringen.

Einsendeschluss (empfohlener Umfang der Essays: 1.500–3.500 Wörter) ist am 1. Juni. Die besten 15 Essays werden für eine Online-Publikation ausgewählt, die ersten drei Plätze erhalten zudem ein Preisgeld.

Alle Beiträge werden im Rahmen einer Preisverleihung voraussichtlich am 4. September in Berlin gewürdigt.

Anmeldung für Pianisten

Hermannstadt. – Für die 27. Auflage des Carl Filtsch-Festivals (6.-11. Juni) können sich junge Klavierspieler bis zum 6. Mai anmelden, per Post: Filarmonica de Stat Sibiu, Str. Cetăţii 3, 5550160 Sibiu, oder online: https://forms.gle/PEhUZnCzEkHujFFu5. Informationen beim Sekretariat der Filarmonica de Stat Sibiu von Montag bis Freitag, 10 bis 15 Uhr, bzw. carlfiltschcompetition@gmail.com, Tel.: 0701-13.18.08, www.filtschpianocompetition.com. (RS)

Arbeiten auf Ogorului-Straße

Hermannstadt. – Die Modernisierungsarbeiten für den ersten Abschnitt der Ogorului-Straße – zwischen der Eisenbahnlinie und den zuletzt in diesem Gebiet errichteten Wohnblocks – sollen am 6. April beginnen und in sechs Monaten abgeschlossen werden. Die Stadtverwaltung zahlt dafür dem Bauunternehmen Geiger Transilvania 4,72 Millionen Lei aus dem eigenen Haushalt. (RS)

Gemeindeleben in Hermannstadt und Umgebung

Vom 3. bis 16. April

Wochenspruch: „Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.” (Offenbarung 1,18)

Karfreitag, 3. April:

19 Uhr, Passionsvesper in der Stadtpfarrkirche.

Karsamstag, 4. April:

23 Uhr, Auferstehungsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche.

Ostersonntag, 5. April:

10 Uhr, Festgottesdienst in der Stadtpfarrkriche.

10 Uhr, Festgottesdienst in Hammersdorf.

Ostermontag, 6. April:

10 Uhr, Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche.

Kirchenbezirk Hermannstadt

Gottesdienste am Ostersonntag

Großau 9 Uhr; Neppendorf, Heltau, Freck, Agnetheln, Kerz, Alzen, Holzmengen 10 Uhr; Craiova 11 Uhr; Großscheuern 11.30 Uhr; Michelsberg, Reußdörfchen, Roseln, Großschenk, Talmesch, Törnen, Rothberg (dt./rum.) 12 Uhr; Reußen 12.15 Uhr; Stolzenburg 13 Uhr; Kleinschenk, Kirchberg 14 Uhr; Râmnicu Vâlcea 17 Uhr.

Gottesdienste am Ostermontag

Heltau, Agnetheln, Alzen 10 Uhr; Neppendorf, Tarteln 11 Uhr; Michelsberg 11.30 Uhr (auf der Burg); Roseln 12 Uhr; Viktoriastadt, Kirchberg 14 Uhr.

Gottesdienste am Sonntag, 12. April

Großau 9 Uhr; Neppendorf, Heltau, Freck, Agnetheln, Alzen, Großscheuern, 10 Uhr; Michelsberg 11.30 Uhr; Reußdörfchen, Kirchberg, Talmesch, Rothberg (dt./rum.) 12 Uhr.

Kirchenbezirk Mediasch

Gottesdienste am Ostersonntag

Baassen 9.30 Uhr; Mediasch, Scholten, Frauendorf, Birthälm 10 Uhr; St. Martin, Bell, Hetzeldorf, Kleinschelken 12 Uhr; Wurmloch 12.30 Uhr; Petersdorf 14 Uhr. Ostergottesdienste in Mediasch: Gründonnerstag und Karfreitag 18 Uhr, Ostermontag 10 Uhr.

Gottesdienste am Sonntag, 12. April

Mediasch 10 Uhr.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 4. April, 17-18 Uhr/Sonntag, 5. April, 10-11 Uhr: Palmsonntag in Bistritz.

TVR 2, Dienstag, 7. April, 25.00-13.30 Uhr: Siebenbürgische Passion – Hans Peter Türk; Themen mit Bischof Reinhart Guib (I).

TVR Cultural, „Kultur um 2”, Mittwoch, 8. April, 14.30-15.00 Uhr: Osterbräuche in Sathmar.

TVR 1, AKZENTE, Donnerstag, 9. April, 15.00-16.43 Uhr: Regionaltreffen AHK; Osterbräuche in Hermannstadt; Ostern im Banat; Osterbräuche in Sathmar; Osterbotschaften; Ostermarkt in Hermannstadt.