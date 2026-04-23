Heltauerin wird JEV-Präsidentin

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Ausgabe Nr. 2955

Hermannstadt. – Zur neuen Präsidentin der Jugend Europäischer Volksgruppen (YEN/JEV) wurde Johanna Kézdi auf der Delegiertenversammlung in Montroulez/Frankreich gewählt. Die 21-jährige Heltauerin ist hauptamtlich Jugendreferentin der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen, und war vier Jahre lang als Kommissarin für Kommunikation im JEV-Vorstand tätig.

Die JEV ist das größte Netzwerk von Jugendorganisationen der autochthonen und nationalen Minderheiten in Europa und vertritt die Interessen von jungen Angehörigen nationaler, ethnischer und sprachlicher Minderheiten. Der JEV gehören 41 Mitgliedsorganisationen aus 18 Ländern an. Die JEV wird von jungen Menschen für junge Menschen geleitet und versteht sich als selbstbestimmte und selbstorganisierte Jugendorganisation, deren Tätigkeit von Jugendlichen durchgeführt und bestimmt wird. Die Präsidentin der JEV leitet, verwaltet und baut das internationale Netzwerk aus.

„Ich fühle mich geehrt, zur Präsidentin gewählt worden zu sein, und freue mich darauf, gemeinsam mit den neuen und bisherigen Präsidiumsmitgliedern ein starkes Team aufzubauen und die Ziele der JEV in konkrete Taten umzusetzen“, so Johanna Kézdi. „Meine Vision für die nächsten zwei Jahre ist einfach: Lasst uns wieder enger zusammenrücken. Wir müssen die Brücke zwischen dem Präsidium, unseren Mitgliedsorganisationen und unseren Partnern weiter stärken.“ (ADJ)