Freude in Blackpool

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Ausgabe Nr. 2953



Das Tänzerpaar Rareș Cojoc und Andreea Emilia Matei hat am vergangenen Wochenende die Goldmedaille beim WDSF GrandSlam des „Blackpool Dance Festivals“ in Großbritannien gewonnen – ihr erster Sieg dort nach dem zweiten Platz im Jahr 2025. Die beiden hatten 2025 beim 10. Transylvanian Grand Prix in Hermannstadt den ersten Weltmeistertitel für Rumänien gewonnen. Die Veranstaltung in Blackpool ist mit 125 Jahren das älteste Tanzfestival der Welt und fand vier Tage lang zwischen dem 26. und dem 29. März statt, mit über 1.250 teilnehmenden Paaren aus aller Welt. Das Finale in der Kategorie „Adult Standard“ wurde im Empress Ballroom ausgetragen, mit 102 Paaren am Start. Die Rumänen zogen direkt ins Halbfinale ein und dominierten das 25-minütige Finale. Dieser Erfolg ergänzt die 2025 in Wuxi, Stuttgart und Rom gewonnenen Tanz-Wettbewerbe und bestätigt sie mit 6022 Punkten als Weltmeister.

Foto: Facebook-Seite des Rumänischen Tanzsportverbands