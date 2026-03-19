US-Amerikanerin mit rumänischen Wurzeln gewann Oscar

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Ausgabe Nr. 2951



Den Oscar für den besten Live-Action-Kurzfilm gewann bei den 98. Academy Awards „Two People Exchanging Saliva“ (Zwei Menschen tauschen Speichel aus) der rumänisch-amerikanischen Regisseurin und Drehbuchautorin Natalie Musteață (unser Bild mit Partner Alexandre Singh). Die Dystopie, in der es den Menschen verboten ist, sich zu küssen, ist u. a. inspiriert von einem Vorfall im Iran, bei dem ein Paar vor dem Freiheitsturm in Teheran tanzte und deswegen zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde. Der Film behandelt Themen wie Repression, Lust und Überwachung und wurde von Isabelle Huppert und Julianne Moore produziert. Der große Gewinner des Abends war „One Battle After Another“. Der Film mit Leonardo DiCaprio und Regisseur Paul Thomas Anderson gewann sechs Academy Awards, u. a. in den Kategorien Best Picture und Bester Cast. Zum besten Dokumentarfilm gekürt wurde „Mr. Nobody Against Putin“, der 2025 das Hermannstädter Astra Film Festival eröffnet hat. Darin dokumentiert ein russischer Lehrer heimlich, wie seine Schule während des Ukraine-Kriegs zum Rekrutierungszentrum wurde. Foto: profimedia