Das wird ein lebendiges Erbe

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Die Evangelische Kirchengemeinde A. B. Hermannstadt hat einen Wald gepflanzt

Ausgabe Nr. 2951

Im Rahmen ihres Einsatzes für die Bewahrung der Schöpfung hat die Evangelische Kirchengemeinde A. B. Hermannstadt einen Wald gepflanzt. Auf einem rund 3 Hektar großen Grundstück nahe der Autobahn A1, beginnen nun 20.100 Setzlinge zu wachsen – ein Wald, der sich entwickeln, atmen und für kommende Jahrzehnte ein lebendiges Erbe sein wird.

Das Projekt entstand aus einer klaren Überlegung: Ein landwirtschaftliches Grundstück mit erodiertem Boden und geringem wirtschaftlichem Wert, das zu unserem Gemeindeverband Hermannstadt-Hammersdorf-Schellenberg gehört, könnte zu etwas Wertvollererem werden – einem echten Wald. Der Förderantrag der Evangelischen Kirchengemeinde A. B. Hermannstadt im Rahmen des landesweiten Nachhaltigkeits-Programms PNRR, über das staatliche Beihilfeprogramm zur Förderung von Investitionen in neue Waldflächen, wurde nach einem beachtlichen bürokratischen Aufwand letztendlich bewilligt.

Als Förderer haben ebenfalls zu der Umsetzung des Projekts beigetragen: Die CO2-Kompensation der Teilnehmenden an der Vollversammlung der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE), die 2024 in Hermannstadt stattfand – unsere Kirchengemeinde sorgte für das Umweltmanagement; die Klima-Kollekte des Kirchenkreises Neukoelln.

Im Herbst 2025 wurden alle vorbereitenden Arbeiten durchgeführt: die Einzäunung der 3 Hektar, die Bodenvorbereitung und im November die eigentliche Pflanzung der Setzlinge.

Das technische Projekt wurde von Ing. Florin-Ioan Petra erstellt, einem vom rumänischen Ministerium für Umwelt, Wasser und Forsten zugelassenen Fachmann.

Unser Ziel ist ein bunt gemischter und widerstandsfähiger Wald: Die Zusammensetzung des Waldes wurde sorgfältig festgelegt, abgestimmt auf die lokalen Boden- und Klimabedingungen im Raum Hermannstadt (402 m Höhe ü. M., Hügelzone mit Traubeneichen- und Buchenwäldern). Es handelt sich nicht um eine Monokultur, sondern um ein vielfältiges Waldökosystem. 50 Prozent der Setzlinge, also die Hauptbaumarten, waren Eichen: Traubeneiche (Quercus petraea) und Stieleiche (Quercus robur), bei 25 Prozent handelt es sich um Mischbaumarten: Esche, Silberlinde, Vogelkirsche, Feldahorn, bei 25 Prozent um Sträucher: Robinie, Kornelkirsche (Cornus mas), Heckenrose.

Die insgesamt 20.100 Setzlinge wurden in einer Dichte von 6.700 Setzlingen/ha gepflanzt, in abwechselnden Reihen aus Haupt-, Misch- und Straucharten. Diese Vielfalt gewährleistet die Stabilität des Ökosystems, Artenvielfalt und Resilienz gegenüber dem Klimawandel.

Das ist mehr als nur eine Pflanzaktion, es ist ein langfristiges Bekenntnis.

Mit der sachgerechten Anpflanzung ist noch längst nicht alles getan. Das Projekt sieht Pflege- und Unterhaltungsarbeiten über sechs Jahre vor, darunter Bodenlockerung rund um die Setzlinge, Nachpflanzungen ausgefallener Exemplare, Schädlingsbekämpfung und das Aufbringen von Wildschutzmitteln.

Außerdem beinhaltet das Projekt eine jährliche Zahlung für die CO2-Speicherung im Wald über einen Zeitraum von 20 Jahren – die konkrete Anerkennung des Beitrags dieses Waldes zur Abschwächung des Klimawandels.

Die erste Arbeit der Gemeinde auf diesem Gelände war, noch vor der Pflanzung, das manuelle Entfernen der meterhoch gewachsenen Disteln – körperliche Arbeit, von Hand die den Platz für die kleinen Setzlinge vorbereitet haben.

Dieser Wald trägt zur Verringerung der Bodenerosion, zur Wiederherstellung des hydrologischen Gleichgewichts, zur Bekämpfung von Dürren und zur Verbesserung der Luftqualität bei, bringt also in Zukunft nur Vorteile für die gesamte Hermannstädter Gemeinschaft.

Wir wünschen uns, dass der Kirchenwald kein isoliertes Projekt bleibt – er soll ein erster konkreter Schritt zur Schaffung eines Grüngürtels rund um Hermannstadt sein. Wir hoffen, dass diese Initiative die Stadtverwaltung, private Grundbesitzer und Stadtplaner dazu bewegt, gemeinsam über einen solchen grünen Stadtgürtel nachzudenken.

Evangelische Kirchengemeinde A. B. Hermannstadt

Die Evangelische Kirchengemeinde A. B. Hermannstadt ist eine der evangelisch-lutherischen Gemeinden mit langer Tradition im südlichen Siebenbürgen, mit Sitz auf dem Huetplatz 1, Hermannstadt. Die Gemeinde zählt über 750 Mitglieder in Hermannstadt, Hammersdorf/Gușterița und Schellenberg/Șelimbăr und ist sowohl im geistlichen Leben als auch in gemeinschaftlichen, sozialen und ökologischen Projekten aktiv.

Kontakt: Ev. Kirchengemeinde A. B. Hermannstadt, Huetplatz 1, Hermannstadt/Sibiu, Tel: +40 269 211 203, E-Mail: hermannstadt@evang.ro

Standort des Waldes: Schellenberg/Șelimbăr, Kreis Hermannstadt, Grundbuch CF 116402, Nahe Autobahn A1, Fläche: 2,9992 ha