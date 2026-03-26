Treffen der Tanzensembles

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Ausgabe Nr. 2952



Das 20. Treffen der siebenbürgisch-ungarischen professionellen Tanzensembles fand zwischen dem 18. und 22. März statt, wobei das Treffen zum ersten Mal so organisiert war, dass es Auftritte an mehreren Orten und in mehreren Kreisen gab. Und zum ersten Mal wurde es u. a. als ein Diaspora-Programm verwirklicht. Am Treffen beteiligten sich die Ensembles „Maros Művészegyüttes” (Neumarkt), „Udvarhely Néptáncműhely” (Oderhellen), „Hargita Székely Néptáncszínház” (Szeklerburg), „Háromszék Táncszínház” (Sankt Georgen) und „Nagyvárad Táncegyüttes” (Großwardein). Los ging es in Sovata, dann folgten weitere Auftritte in Miercurea Nirajului, Karlsburg, Deva, Petroschen, Hunedoara und als letzte Station in Hermannstadt. Unser Bild: Das Tanztheater „Háromszék Táncszínház” zeigte im Thaliasaal in Hermannstadt die Vorstellung „Napszentület. Misztikus táncjáték életről-halálról” (Sonnenuntergang (wörtlich „Sonnenheiligung“). Mystisches Tanzspiel über Leben und Tod), in der Regie und Choreografie von Juhász Zsolt. Mit der Aufführung gedachte man übrigens der viel zu früh verstorbenen Kollegen des Tanztheaters.

Text und Foto: Werner FINK