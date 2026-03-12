Rotkreuz-Zweigstelle Hermannstadt hat eigenen Rettungsdienst

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Ausgabe Nr. 2950



Die Hermannstädter Zweigstelle der Rumänischen Rotkreuz-Gesellschaft (Societatea Națională de Cruce Roșie din România) hat in Partnerschaft mit dem Kreisrat Hermannstadt, der Transilvania-Halle und dem Verein LifeSavers einen eigenen Rettungsdienst eingerichtet. Eine diesbezügliche Präsentation hat am 4. März vor und im Rathaus am Großen Ring stattgefunden. Die Rettungsleitstelle befindet sich in der Transilvania-Halle, Telefon 0799 207 207. Angekauft wurden aus Spenden von Terra Building und Romgaz drei Krankenkraftfahrzeuge: ein Rettungswagen vom Typ B1/B2 für Notfälle und dringende Krankentransporte, ein Krankenwagen vom Typ A1/A2 für Krankentransporte und ein Einsatzwagen für häusliche Gesundheitspflege. Unser Bild: Vor dem Rathaus konnte man die drei Krankenkraftfahrzeuge bewundern und auch besichtigen. Foto: Beatrice UNGAR