Meerjunge auf der Selbst-Suche

Teile diesen Artikel

Stoische Philosophie als Märchen erzählt

Ausgabe Nr. 2950

Mit seinem Buch „Pepe Poseidonios – der kleine Stoiker aus dem Atlantik“ wählt der Autor Carsten Adler, von Beruf Philosoph, einen ungewöhnlichen Zugang zu einer der ältesten philosophischen Traditionen Europas. In erzählerischer Form nähert er sich dem Stoizismus – jener Denkschule der Antike, die sich mit Fragen nach innerer Ruhe, Selbstbeherrschung und persönlicher Verantwortung beschäftigt.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge Meeresbewohner Pepe, der im Atlantik aufwächst und sich auf eine Reise der Selbsterkenntnis begibt. Ausgangspunkt der Handlung ist seine Begegnung mit einer geheimnisvollen Libelle, die ihm Wünsche erfüllen kann. Doch die scheinbaren Erfüllungen bringen unerwartete Folgen mit sich. Schritt für Schritt erkennt Pepe, dass Wünsche und Erwartungen nicht automatisch zu Zufriedenheit führen.

Ein Meerjunge auf der Suche nach sich selbst – so lässt sich der Kern der Erzählung zusammenfassen. In den Abenteuern des jungen Protagonisten greift Adler zentrale Gedanken der stoischen Philosophie auf. Gelassenheit entsteht demnach nicht dadurch, dass sich die Welt den eigenen Vorstellungen anpasst, sondern dadurch, dass der Mensch lernt, mit äußeren Umständen bewusst umzugehen.

Der Stoizismus, der bereits in der Antike von Philosophen wie Seneca oder Epiktet geprägt wurde, erfährt in den letzten Jahren wieder verstärkt Aufmerksamkeit. In seinem Buch greift Adler diese Gedanken auf und verbindet sie mit einer märchenhaften Erzählform, die philosophische Fragen auf leicht zugängliche Weise vermittelt.

Carsten Adler wurde 1981 in Hameln geboren und lebt heute in Hannover. Er ist Philosoph und Religionswissenschaftler. Sein Buch „Pepe Poseidonios – der kleine Stoiker aus dem Atlantik“ ist im Manuela Kinzel Verlag erschienen und liegt in Hermannstadt im Erasmus-Büchercafé auf.

Eduard RESCHKE