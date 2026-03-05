Revolution im Fokus

Teile diesen Artikel

Rumänien beim Europäischen Filmfestival Wien

Ausgabe Nr. 2949

Im Herzen von Wien wurde das Europäische Filmfestival Wien vom 19. bis 26. Februar traditionell zum cineastischen Schaufenster Europas – ein Ort, an dem Film nicht nur unterhält, sondern politische Wirklichkeit spürbar macht. Die diesjährige Ausgabe startete mit besonderer Wucht: Die Eröffnung im Stadtkino Wien gehörte einer rumänischen Produktion, die Vergangenheit und Gegenwart in elektrisierender Intensität verschränkt.

Im Zentrum stand der Film „The New Year That Never Came” (Originaltitel: „Anul Nou care n-a fost”) von Regisseur Bogdan Mureșanu – ein Werk, das bereits international für Aufmerksamkeit sorgte und unter anderem beim Crossing Europe Filmfestival Linz ausgezeichnet wurde. Mureșanu entfaltet ein vielschichtiges Panorama der letzten Tage des Jahres 1989, jener historischen Schwellenzeit, in der Rumänien unter dem Druck politischer Repression zu bersten begann.

Der Film führt in eine Woche vor der Revolution, die schließlich die Diktatur von Nicolae Ceaușescu beendete. Statt großer historischer Gesten setzt Mureșanu auf das Ineinandergreifen persönlicher Schicksale: Sechs Menschen bewegen sich durch ein System, das von Angst, Kontrolle und unterschwelliger Auflehnung geprägt ist. Private Krisen und öffentliche Spannungen verschmelzen zu einem erzählerischen Gefüge, das wie eine präzise komponierte Symphonie wirkt. Die Figuren sind keine bloßen Zeitzeugen, sondern emotionale Resonanzräume einer Gesellschaft am Rand des Umbruchs.

Gerade diese mikroskopische Perspektive verleiht dem Film seine politische Kraft. Er zeigt nicht nur den Zusammenbruch eines Regimes, sondern auch die leisen Momente davor: das Zögern, die Hoffnung, die innere Spannung einer Bevölkerung, die spürt, dass Geschichte kurz davorsteht, ihre Richtung zu ändern.

Das Europäische Filmfestival Wien versteht sich seit Jahren als Plattform für kulturellen Dialog innerhalb Europas. Es präsentiert Filme, die gesellschaftliche Entwicklungen sichtbar machen und nationale Perspektiven miteinander in Beziehung setzen. Rumänien nimmt als Organisator dabei eine besonders prominente Rolle ein – nicht zuletzt durch die Initiative der Festivalpartner und das Engagement von Andreea Dincă, die in ihrer Funktion als Direktorin des Rumänischen Kulturinstitut Wien und Präsidentin von EUNIC Austria den kulturellen Austausch gezielt fördert.

Mit dieser eindrucksvollen Eröffnung wurde das Festival nicht nur gestartet, sondern regelrecht entfacht: als Begegnungsraum für Erinnerung, Politik und große Erzählkunst. Rumänisches Kino setzte damit ein starkes Signal – emotional, historisch aufgeladen und von beeindruckender erzählerischer Präzision.

Ingrid WEISS