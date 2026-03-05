Gemälde von Reinhardt Schuster in Hermannstadt

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2949



Vom 20. März bis 26. Mai wird im Terrassensaal des „Friedrich Teutsch” Begegnungs- und Kulturzentrums in Hermannstadt die Ausstellung „Memento” mit Werken des siebenbürgischen Künstlers Reinhardt Schuster (geboren 1936 in Brenndorf) präsentiert. Entstanden in den letzten vier Jahrzehnten, erinnern die Bilder an verschiedene Ereignisse, die in diesem Zeitraum stattfanden. In einem ihm eigenen Stil „wollen Reinhardt Schusters Leinwände Zustandserscheinungen von Welt und Leben, gefiltert durch das Wesen des Malers sein” (Irmgard Sedler). Die Vernissage findet am 20. März, 12 Uhr, statt. Die Einführung hält Dr. Irmgard Sedler, Vorsitzende des Trägervereins Siebenbürgisches Museum Gundelsheim e. V.. Partner der Ausstellung ist das Siebenbürgische Museum Gundelsheim, unterstützt wird sie von der „Dorfgemeinschaft der Brenndörfer” (HOG Brenndorf), dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen und der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien. Unser Bild: Reinhardt Schuster: Verriegelter Eingang, 1991.