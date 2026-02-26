Die HZ hatte Geburtstag

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2948



Die erste Ausgabe der neuen Hermannstädter Zeitung ist am 25. Februar 1968 erschienen. Das war an einem Sonntag. Seither erscheint die Wochenzeitung jeden Freitag in Hermannstadt und ist inzwischen auch im Internet zu lesen, auf Instagram und auf Facebook. Mittwoch feierte das HZ-Team in kleinem Kreis diesen Geburtstag der Zeitung, auch wenn es kein runder Geburtstag war. Die Tatsache, dass die HZ immer noch gedruckt werden kann, ist wert, gefeiert zu werden, Jahr für Jahr. Nun zu der eingangs als neue HZ bezeichnete Ausgabe vom 25. Februar 1968: Eine erste Zeitung mit dem Namen Hermannstädter Zeitung ist am 3. Januar 1861 erschienen, ab 1863 erschien sie „vereint mit dem Siebenbürger Boten” und wurde dann 1907 eingestellt.

Foto: Cynthia PINTER