Geld, Bildung und Politik

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Ex-HZ-Praktikant schreibt für ,,Politicum“

Ausgabe Nr. 2950



Jedes Semester veröffentlicht die Fachschaft des Studienganges Politik & Soziologie der Universität Bonn in Zusammenarbeit mit freiwilligen Studierenden das Magazin „Politicum“. Bei der neusten Ausgabe hilft auch Daniel Cautnic, ehemaliger Praktikant der Hermannstädter Zeitung.

Die Ausgabe läuft unter dem Titel „Über Geld spricht man nicht“ und beschäftigt sich nicht mit Yachten und Luxusvillen, sondern mit der Frage, wie Studierende und Universitäten mit finanziellen Kürzungen im Bereich der Hochschulen und Universitäten in Nordrhein-Westfalen umgehen sollten. Denn „Bildung ist kein Sparmodell. Sie ist eine Investition in die Gesellschaft.“

Die Studierenden wollen auch zeigen, wie ein anderes Verständnis von Reichtum aussehen kann und berichten über Themen wie Gemeinschaft und Zusammenhalt. Neben Gedichten, Collagen und Essays findet sich der Artikel eines ehemaligen Praktikanten der Hermannstädter Zeitung. Daniel Cautnic spricht mit zwei Kommunalpolitikerinnen: Jutta Steinruck, Oberbürgermeisterin in Ludwigshafen und Elena Lasconi, Bürgermeisterin von Câmpulung. Dabei bietet Lasconi tiefe Einblicke in die Herausforderungen, denen sie als Frau in der Politik in Rumänien gegenübersteht: „Der Stuhl der Bürgermeisterin ist ein schöner, aber unbequemer Stuhl.”

Alisa SCHWARZ