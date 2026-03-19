Musikstudierende konzertierten

Ausgabe Nr. 2951
Sieben Studierende der Kammermusikklasse von Prof. Steffen Schlandt von der Kronstädter Musikhochschule bestritten die Mittagsmusik und die Samstagmusik vergangene Woche in der Hermannstädter evangelischen Stadtpfarrkirche mit Werken von Antonio Vivaldi, Marco Uccelini, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach und Max Reger und ernteten begeisterten Beifall. Unser Bild (v. l. n. r.): Nectaria Negoescu (Flöte), Gloria Chiciudean (Violine), Silvia Ferencz (Violine), Carina Catarama (Panflöte), Mara Otvos (Bratsche), Lukas Hellmann (Orgel) und Diana Ichim (Cembalo).
Foto: Beatrice UNGAR