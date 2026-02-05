Villa, Sanatorium, Spital

Teile diesen Artikel

Die Stadt übernimmt CFR-Spital

Ausgabe Nr. 2945

Das CFR-Spital, wie das von dem Transportministerium und der Rumänischen Bahngesellschaft CFR verwaltete und betriebene Krankenhaus Ecke Friedenfelsstraße/Constantin Noica, Turnschulgrund/Independenței genannt wird, ist nun offiziell in den Besitz der Stadt Hermannstadt übergegangen. Das Übergabe-Übernahme-Protokoll unterzeichneten am Montag, den 2. Februar, der Transportminister Ciprian Șerban, Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor und die Spitalsmanagerin Ștefania Șerban.

Im Vorfeld hatte der Stadtrat den Beschluss (HG 30/22. Januar 2022) zur Übernahme dieser Einrichtung verabschiedet, auf Grund dessen die Regierung das Spital in die Verwaltung des Hermannstädter Stadtrates transferierte.

Zu dem Gebäude, das eine interessante Geschichte hat, ist in Stefan Jammers Album „Panorama Hermannstadt / Sibiu 2005-2020” Folgendes zu lesen: „Zwischen Leschkircher und Drei Eichen-Straße erstreckte sich, von der Schneidmühl- zur Teutschgasse, das erste private städtebauliche Projekt der Stadt, die 1891 parzellierte Hallerwiese des Stadtarchivars Franz Zimmermann. An der Hauptkreuzung der Hallerwiese entstand 1903 nach einem Entwurf aus dem Atelier des bekannten Wiener Sezessions-Architekten Otto Wagner die Misselbacher-Villa, 1956 zum CFR-Spital umgebaut. In der Zwischenkriegszeit richteten Dr. Ernst Wachsmann und sein Bruder Samuel Wachsmann hier ein Sanatorium ein, das 1947 enteignet wurde.”

Bürgermeisterin Fodor betont, dass das Spital seine Rechtsperson und sein Personal behalten und weiterhin für alle offen bleiben werde. Desgleichen bemühe man sich um die Umbennung in „Spitalul Municipal Sibiu” (Städtisches Spital Hermannstadt).

B. U.