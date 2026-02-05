Hoch auf dem Narrenwagen

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2945



Ein Urzellauf fand auch in diesem Jahr in Großschenk/Cincu statt, veranstaltet von den Vereinen „Großschenker Urzellauf/Fuga Lolelor Cincu”, „SOXEN” und dem Großschenker Bürgermeisteramt. Einen Bericht darüber können Sie in unserer nächsten Ausgabe lesen. Unser Bild: Nicht nur Schelte sondern auch Klettiten: Auf dem hinteren Teil des Narrenwagens wurden auch dieses Mal „Klettiten” (Pfannkuchen) zubereitet und Sorin Țerbea sorgte mit seiner Ziehharmonika für gute Stimmung.

Foto: Werner FINK