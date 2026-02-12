„Sie sind heute alle Gewinner“

Teile diesen Artikel

15. Skipcup des Österreichischen Konsulats Hermannstadt – Liqui Moly

Ausgabe Nr. 2946

Die 15. Auflage des Skicups des Österreichischen Konsulats in Hermannstadt-Liqui Moly fand am vergangenen Samstag unter der Schirmherrschaft der Österreichischen Botschaft in Bukarest auf der Hohen Rinne statt. Ausgetragen wurde das Rennen wie auch andere Male auf der B-Piste des Skigebietes Păltiniș Arena und vereinte die Liebhaber des Wintersports vor allem aus den Kreisen des Zuständigkeitsgebietes des Konsulats, Alba, Hermannstadt, Kronstadt, Mieresch, Harghita und Covasna, aber auch aus anderen Landesteilen.

Insgesamt traten dieses Mal 130 Teilnehmer zwischen 4 und 84 Jahren gegeneinander an, wobei es darum ging, zwei Riesenslalom-Durchgänge zu meistern. Als der Beste unter den Herren ging Zsolt Keresztes hervor und als die Beste unter den Damen Ema Lașiță.

Die Siegerehrung wurde mit dem Grußwort der Österreichischen Botschafterin I. E. Ulla Krauss-Nussbaumer eingeleitet, die alle Anwesenden willkommen hieß, die trotz Nebel, Regen, Schnee, Wind und einigem Sonnenschein gekommen waren. „Herzlichen Glückwunsch an jeden Einzelnen von Ihnen, weil Sie alle Gewinner sind“, gratulierte sie allen Teilnehmern auf Englisch. Außer der Botschafterin waren auch andere Ehrengäste dabei, darunter Stephan Stürzer, stellvertretender Wirtschaftsdelegierter an der Handelsabteilung der Österreichischen Botschaft in Bukarest der ebenfalls mitmachte. Angetreten war aber wie immer auch der Österreichische Honorarkonsul in Hermannstadt und Hauptveranstalter Andreas Huber. „Trotz des nicht besten Wetters heute, gab es eine hervorragende Stimmung”, schlussfolgerte Huber. „Die Leute haben sich super gefühlt. Zumindest hatten wir bei der Preisverleihung ein bisschen Sonnenschein”.

Als die Beste in der Gesamtwertung unter den Damen gingen hervor Ema Lașiță, die mit einer Fahrzeit von 53.48 Sekunden auf den ersten Platz landete. Ema hatte im vergangenen Jahr und auch im Jahr davor den zweiten Platz belegt. Weiterhin ging der zweite Preis an Teodora Maria Guțan mit einer Fahrzeit von 53.59 und der dritte Preis an Ana Iris Mareș mit 54.26 Sekunden. Bei den Herren siegte Zsolt Keresztes, mit einer Fahrzeit von 50.01 Sekunden. Zsolt hatte im vergangenen Jahr den zweiten Platz belegt und im Jahr davor den ersten. Auf Platz zwei landete in diesem Jahr Filip Macarie mit 50.11 und auf Platz drei Dan Lașiță mit 51.64 Sekunden. Die vollständige Rangliste des Wettbewerbs findet man unter www.cupadeski.ro oder auf der Facebook-Seite der Veranstaltung.

Die Preise für die Plätze I, II und III, sowohl in der Gesamtwertung als auch in allen Alterskategorien, wurden von den Sponsoren des Wettbewerbs bereitgestellt: Liqui Moly und Kärcher durch die Firma Limorom sowie von Suzuki und KGM (SsangYong) durch das Autohaus Huber. Überreicht wurden die Preise von der Botschafterin Ulla Krauss-Nussbaumer sowie anderen Ehrengästen oder Vertretern des Veranstalterteams. Ein Dank ging an den Skischiedsrichterverband Hermannstadt, den Bergrettungsdienst Salvamont Hermannstadt, an das Gendarmerieinspektorat, an das Polizeiinspektorat des Kreises Hermannstadt sowie an alle Sponsoren und Partner der Veranstaltung.

In diesem Jahr ereignete sich auch ein tragisch-komischer Vorfall. Einige Minuten lang fuhr kein neuer Teilnehmer mehr den Hang hinunter. Als man sich nach dem Grund umschaute, bemerkte man, dass der letzte Teilnehmer es nicht bis zum Ziel geschafft hatte und in der unteren Hälfte der Hanges am Boden lag. Er hatte vermutlich die Kontrolle verloren und sich womöglich verletzt. Man entschied sich, ihn mit dem Schneemobil abzutransportieren. Das Schneemobil kam dann den Hang herauf bis zu dem Punkt, wo es leicht steiler wird, nicht weit von der Spitze. Gerade hier hielt es an und plötzlich kippte es um und der Fahrer und die beiden Passagiere purzelten herunter. Selbstverständlich waren die in der Nähe Stehenden schnell zur Hilfe gesprungen und die Heruntergepurzelten hatten sich schnell aufgerafft. Wer aber die Szene von Weitem beobachtete, wusste nicht recht, ob er weinen oder lachen sollte. Solche Vorfälle sind nun auch Teil des Wintersportes.

Alles in allem: Der 15. Skicup war wieder eine gelungene Veranstaltung, bei der die Wintersportliebhaber auch dieses Mal ihren Spaß hatten.

Werner FINK