25 Jahre Deutsches Sprachdiplom

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Ausgabe Nr. 2960



Über 1.000 DSD-Diplome haben die Schülerinnen und Schüler früherer sowie des diesjährigen Jahrgangs des Hermannstädter Onisifor-Ghibu-Gymnasiums nach erfolgreicher Prüfung erhalten, betonte Direktorin Prof. Dr. Maria Batâr beim 25-jährigen Jubiläum des Sprachdiploms, das die Schule am 21. Mai gefeiert hat. Die Verleihung endete mit dem Dank der Zwölftklässlerinnen und Zwölftklässler an die Lehrkräfte und den wahren Worten einer Absolventin: „Wer die deutsche Grammatik überlebt hat, der überlebt fast alles im Leben“.

Text und Foto: Johanna MÜNZNER