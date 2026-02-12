Teile diesen Artikel

Neujahrsempfang der Deutsch-Rumänischen Industrie- und Handelskammer (AHK)

„Gemeinsam für ein stärkeres Europa – Vertrauen schafft Zukunft“. Unter diesem Motto fand am 29. Januar 2026 in Bukarest der Neujahrsempfang der Deutsch-Rumänischen Industrie- und Handelskammer (AHK Rumänien) statt. Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft kamen zusammen, um den Dialog zu fördern, Partnerschaften zu stärken und herausragende Leistungen der deutsch-rumänischen Wirtschaft zu würdigen.

Die Gastgeber hatten eingeladen, „gemeinsam mit der AHK-Community das neue Jahr zu beginnen – durch Dialog, Anerkennung und mit einer klaren gemeinsamen Vision für die Zukunft der deutsch-rumänischen Wirtschaftsbeziehungen.” Die internationale Lage zwinge Europa, für seinen Platz in einer neuen Welt zu kämpfen. Es gehe darum, ob je nach Entwicklungsrichtung, Europa einen Platz am Tisch oder bloß auf der Speisekarte besetzen werde, erklärte Volker Raffel, Präsident der AHK Rumänien. Daher wünsche er sich „weniger Vorwürfe gegenüber Ausländern und Multinationalen Unternehmen und mehr Zusammenarbeit, indem die Stärken gemeinsam genutzt werden.”

Insofern stand der Austausch zu dem Hauptthema im Mittelpunkt. Ein Höhepunkt des Abends war wie auch im Vorjahr die Verleihung der AHK Awards – der Preise der deutsch-rumänischen Wirtschaft. Dadurch werden deutsche und rumänische Unternehmen sowie ihre erfolgreichen und wirkungsvollen Projekte ausgezeichnet. Die AHK Awards würdigen Exzellenz in der Wirtschaft und fördern Initiativen, die zur Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Rumänien beitragen. Insgesamt hatten sich 161 Projekte für die AHK Awards beworben.

In der Kategorie „Business Excellence” gewann das Unternehmen DRM Dräxlmaier Romania Sisteme Electrice, mit dem Projekt „Innovation in Bewegung: Die Verwandlung von DRÄXLMAIER Sathmar”.

Die Schaeffler Romania Gruppe siegte mit dem Projekt „Schaeffler Kids: Kinderstimmen beschreiben ein großes Unternehmen”, in der Kategorie „Our Employees our Success”. Dabei handelt es sich um eine Kampagne, in deren Rahmen Kinder von Angestellten der Schaeffler-Gruppe über ihre Erfahrungen mit dem Unternehmen berichten.

Die Bosch Gruppe Rumänien belegte den ersten Platz in der Kategorie „Innovation and New Technologies” mit dem Projekt „Entdeckte Gefahr – abgewendete Gefahr: Tram Forward Assist von Bosch Engineering”. Die Innovation besteht darin, dass mit Hilfe von Sensoren die Straßenbahnen sicherer durch den Straßenverkehr geleitet werden können.

In der Kategorie „Responsability for the Future” siegte der Verein Tășuleasa Social mit seinem Projekt Via Transilvanica. Dieser Wanderweg misst inzwischen über 1.600 Kilometer, führt durch malerische Landschaften, zu gastfreundlichen Gemeinschaften und einer bemerkenswerten Kulturgeschichte.

Ein geeintes Europa kann nur auf der Grundlage des Vertrauens aufgebaut und erhalten werden, darüber waren sich alle nahezu 800 Teilnehmenden einig.

