Zum Benefizmarathon

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Ausgabe Nr. 2960



Der diesjährige Benefizmarathon vereint mehrere Organisatoren von Sport- und Kulturveranstaltungen unter dem Namen „O Comunitate” (Eine Gemeinschaft) und bietet vom 29. Mai bis 7. Juni mehrere Veranstaltungen an. Der 15. Hermannstädter Benefizmarathon findet am 30. und 31. Mai statt, und bringt mehrere Neuigkeiten mit sich. U. a. laufen die Teilnehmer vier Kilometer mehr durch die Stadt und haben Gelegenheit, auch die Unterstadt mit dem Gelände der ehemaligen Independenţa-Fabrik zu besichtigen und auf dem Radweg am Zibinsufer zu laufen – dafür fällt die Strecke durch Rășinari aus. Am 30. Mai sind mehrere Straßen für den Kfz-Verkehr gesperrt (siehe Seite 2). 10.845 Läufer haben sich dieses Jahr eingeschrieben, um knapp 500 mehr als im Vorjahr. Die meisten Läufer aus dem Inland kommen wie erwartet aus dem Kreis Hermannstadt, die meisten ausländischen aus Deutschland. Die älteste Person, die sich eingeschrieben hat, ist eine 82-jährige Hermannstädterin. Unser Bild: Bei der Pressekonferenz gaben Oana Dan (Strada Turnului), Alexandru Leca (CEO SmartBill), Monika Tompos (Street Delivery), Ana Bugneriu (Maratonul Internațional Sibiu), Dani Troancă (Clubul Sportiv Comunitar Sibiu) und Sebastian Marcovici (Focus Festival) Auskunft (v. l. n. r.). Text und Foto: Ruxandra STĂNESCU