Von Hermannstadt bis Leoben

Neues Magazin heißt ,,Kernöl für die Seele“

Ausgabe Nr. 2942

Im November 2025 veröffentlichte die Evangelische Kirche A. B. in der Steiermark das neue jährliche Magazin „Kernöl für die Seele“, dessen Name mit dem sogenannten „grünen Gold“ des österreichischen Bundeslandes spielt.

In dem Magazin geht es um Fragen wie z. B.: „Wie sieht die Arbeit für die Jugend im ländlichen Gebiet aus?“, „Welche Beiträge leistet die Evangelische Kirche für den Umweltschutz?“ oder „Wie wird Gleichberechtigung gelebt?“.

Verfasst wurden die Beiträge von Studierenden der FH-Joanneum/Journalismus & PR, betreut von Wolfgang Kühnelt, und steirischen Journalisten.

Dank meines Sommerpraktikums bei der Hermannstädter Zeitung, kam über HZ-Chefredakteurin Beatrice Ungar der Kontakt zu Wolfgang Rehner, Superintendent der Evangelischen Kirche Steiermark und gebürtigen Hermannstädter, zu Stande. So wurde mir die Ehre zu Teil, einen Beitrag zu diesem neuen Magazin zu leisten.

Kaum zurück in Österreich, fuhr ich nach Leoben, um mit Pfarrer Mag. Thomas Moffat und Universitätsprofessor Dr. Rainer Lechner über die besondere Beziehung zwischen der Evangelischen Pfarre und der Montanuniversität zu sprechen, die weit über die räumliche Nähe hinausgeht.

Der vollständige Artikel und das komplette Magazin sind auf der Webseite der Evangelischen Kirche in der Steiermark A. B. (www.evang.st) abrufbar.

Tobias JARITZ