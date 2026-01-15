Dynamisch und unterhaltsam

Teile diesen Artikel

17. Neujahrskonzert im Thaliasaal war ein Erfolg

Ausgabe Nr. 2942

„What are you doing New Years Eve?” Unter diesem Titel eines 1947 von Frank Loesser komponierten Liedes, das Ella Fitzgerald berühmt gemacht hat, stand das 17. Neujahrskonzert der Big Band des Rumänischen Rundfunks, das im Thaliasaal am 31. Dezember 2025 und am 1. Januar 2026 Stehapplaus erntete.

Die Dirigentin Simona Strungaru, die seit 2022 die Big Band leitet kam im langen Abendkleid auf die Bühne. Von der ersten bis zur letzten Melodie hielt sie den Rhythmus und befeuerte die Musiker jeweils bei Solo-Einlagen oder überhaupt. Das Publikum nahm sie auch mit und forderte es sogar zum Tanzen auf. Der Aufforderung kamen fast alle nach und zuletzt gab es Stehapplaus.

Ertönt waren vor allem Jazz-Standards wie „Moonlight Serenade” (Glenn Miller), „Shining Stockings” (Frank Foster) oder „In The Mood ” (Glenn Miller), „Blue Skies” (Irving Berlin) aber auch ein Arrangement einer Melodie der Gruppe „Earth Wind and Fire”.

Als Solistin trat in bewährter Weise Ana Maria Roșu Negoiașa auf. Sie brachte Standards – einige davon richtige Ohrwürmer – wie „Almost Like Being in Love” (Frederick Loewe), „It Don’t Mean a Thing If You Ain’t Got That Swing” (Duke Ellington), „Embraceable You” (George Gershwin) oder „L-O-V-E” (Bert Kaempfert und Milt Gabler) zu Gehör.

Einen Solo-Auftritt bestritt mit „What Are You Doing New Years Eve?” die 14-jährige Maia Sofie Burneci.

Beatrice UNGAR