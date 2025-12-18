Ausgabe Nr. 2941
Der sechste Weihnachtsgottesdienst „Von Daheim für Daheim“ wird aus Großalisch am 24. Dezember um 14 Uhr deutscher Zeit gesendet. Der Gottesdienst-Videostream wird auf YouTube veröffentlicht. Auf dem PC öffnen Sie in einem Browser Ihrer Wahl (Chrome, Firefox etc.) die Adresse www.youtube.com/@siebenbuerger und wählen das entsprechende Video, das mit „Live“ markiert ist. Unser Bild (vl l. n. r.): Dr. Ștefan Cosorabă, Dechant Alfred Dahinten und Dechant Dr. Hans-Bruno Fröhlich bei den Dreharbeiten zum Weihnachtsgottesdienst. Foto: Adrian PAMFILIE