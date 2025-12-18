Feste und Feiern im Advent

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2941



Altbekannte Weihnachtslieder erklangen in deutscher, rumänischer, englischer und sogar spanischer Sprache am Dienstagnachmittag, dem 16. Dezember, in der vollen evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt. 130 Schülerinnen und Schüler der Klassen 0-4 der deutschen Abteilung der Hermannstädter Gymnasialschule Nummer 18 erfüllten bei der Weihnachtsfeier den Raum mit ihren hellen Kinderstimmen. An der Gitarre begleitet von dem Lehrer der 4. Klasse Bogdan Pătru sangen sie u. a. die Lieder „Stille Nacht, heilige Nacht“, „Leise rieselt der Schnee“, „Kling, Glöckchen, klingelingeling“, „Domn, Domn să-nălțăm“ oder „Jingle Bell Rock“.

Die Lehrerinnen Roxana Teușan (Vorbereitungsklasse), Liana Butoi (1. Klasse), Andreea Albu (2. Klasse) und Cristina Oltean (3. Klasse), sowie die Schulleiterin Dr. Rodica Tănasie dirigierten ihre Klassen ebenfalls mit Leib und Seele. Zum Schluss durften die in der Kirche anwesenden Eltern und Großeltern als Überraschung für die Kinder alle gemeinsam „O, ce veste minunată!“ singen, sehr zur Freude der Kinder.

Foto: Cynthia PINTER

Adventsbasar in Mühlbach: Die 19. Ausgabe des von der evangelischen Kirchengemeinde A. B. Mühlbach organisierten Adventsbasars in Mühlbach war ein voller Erfolg. Trotz der Dezemberkälte kamen am Samstag, dem 13. Dezember, viele Besucher, neben den Mühlbachern auch Gäste aus Karlsburg, Heltau und sogar aus Deutschland extra angereist. Pünktlich um 10 Uhr zum Start des Basars herrschte bereits großer Andrang an den Verkaufsständen vor der evangelischen Kirche, denn jeder wollte das schönste Lebkuchenhäuschen mit nach Hause nehmen. Häuschen, Sterne, Herzen, Engel, der altehrwürdige Nikolaus von Smyrna sowie viele andere Figuren aus mehr als 400 Kilogramm Lebkuchenteig wurden im Handumdrehen verkauft. Nach dem Einkauf gab es noch Zeit für einen Glühwein und man konnte den Weihnachtsliedern der „Trio Saxones”-Band lauschen, die mit ihren Klängen ebenfalls viele Besucher anlockten.

Der Erlös geht in diesem Jahr zu jeweils einem Drittel an das Kinderhospiz des Dr. Carl Wolff-Vereins in Hermannstadt, in Form von Weihnachtspäckchen an 40 arme Kinder in der Umgebung von Mühlbach und an einen kleinen Jungen, der in Deutschland an den Beinen operiert werden muss.

Text und Foto: Alf DAHINTEN

Adventsfeier in Neppendorf: Die traditionelle Adventfeier des Gemeindeverbands Neppendorf der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien fand wie schon seit geraumer Zeit am 3. Sonntag im Advent im Festsaal im Tagungshaus der Evangelischen Akademie Siebenbürgen in Neppendorf statt. Mit dabei waren Gemeindemitglieder aus Großau und Hamlesch. Dechant Pfarrer Dietrich Galter (rechts außen, stehend) lud wie gewohnt zu einem Weihnachtsquiz ein und Dr. Sunhild Galter las eine Weihnachtsgeschichte vor. Es wurde bei Kaffee und Kuchen auch viel gesungen.

Foto: Beatrice UNGAR

Weihnachtskonzert auf dem Weihnachtsmarkt: Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-4 von der Deutschen Charlotte Dietrich-Schule aus Hermannstadt brachten gemeinsam mit einer Band der Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-11 am Montagabend erstmals auf der Bühne des Hermannstädter Weihnachtsmarktes beliebte Weihnachtslieder zu Gehör. Damit begeisterten sie nicht nur die anwesenden Eltern und Großeltern, die um die Wette filmten und fotografierten, sondern auch Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes.

Foto: Beatrice UNGAR

Adventsfeier im Spiegelsaal: Am 12. Dezember begrüßte der Vorsitzende Gabriel Tischer die zahlreichen Anwesenden bei der traditionellen Adventsfeier des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt im Spiegelsaal. Die musikalische Gestaltung hatte Pianistin Monica Florescu inne, die auch das Offene Singen von Weihnachtsliedern leitete. Theologe Hans Klein las ein besinnliches Advents-Gedicht vor und die DFDH-Juniorbotschafterin Celia Orlea eine Geschichte über einen alten Adventskranz.

Foto: Laura MICU