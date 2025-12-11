Frauensalon in der EAS

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2940



Die Evangelische Akademie Siebenbürgen (EAS) hat die Veranstaltungsreihe der Frauensalons wieder aufgenommen. Die Moderation hat Dr. Andreea Dumitru-Iacob (Bildmitte) inne. Der erste Frauensalon hat am Freitag der Vorwoche stattgefunden. Gäste waren die Kulturmanagerin Andreea Ciortea (links) und die Leiterin des Deutschen Kulturzentrums Hermannstadt Ana-Maria Daneș (rechts). Der zweite Frauensalon findet heute, Freitag, dem 12. Dezember, 18 Uhr, im „Hans Bernd von Haeften“-Tagungszentrum (Str. Livezii Nr. 55) statt. Eingeladen sind Diana Mureșan (Unternehmerin und Lokalpolitikerin) und Anca Popa (Projektmanagerin von Kultur- und Sozialprojekten). Der Frauensalon wird mit der finanziellen Unterstützung des Konsulats der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt organisiert. Foto: Beatrice UNGAR