Skisaison wird am Samstag eröffnet

Der Ski- und Freizeitkomplex Păltiniș Arena eröffnet am Samstag, den 29. November, die Wintersaison für alle Wintersportbegeisterte. Sogar die Piste D wird dank einer beeindruckenden Menge an konserviertem Schnee bereits am ersten Tag geöffnet sein. Ab Nachmittag findet zusätzlich die erste Après-Ski-Party der Saison statt, mit den DJs Los Vagabondos, um den Beginn einer Wintersaison voller Energie, Musik und Freude in den Bergen zu feiern. Den Startschuss für die kommende Wettkampfsaison 2025 – 2026 bildet heute, Freitag, den 28. November, ein Parallel-Spezialslalom, ein dynamischer und anspruchsvoller Wettkampf für erfahrene Skifahrer. Die Teilnehmer werden an Slalomtoren und an mindestens zwei technischen Rampen getestet. Foto: Păltiniș Arena