Mitmachhefte für die Grundschulklassen zur Geschichte der Siebenbürger Sachsen

Ausgabe Nr. 2936

Die Fragen „Warum Deutsch in meiner Schule?” oder „Warum Deutsch als Muttersprache?” werden immer wieder gestellt, von den Eltern oder den Kindern, von Großeltern, von Behörden usw., bemerkten die Grundschullehrerinnen an deutschen Schulen und Schulabteilungen in Hermannstadt. Nun liegen unter dem Titel „Auf den Spuren der Siebenbürger Sachsen” Mitmachhefte für die vier Grundschulklassen vor, herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt unter der Koordination der stellvertretenden DFDH-Vorsitzenden Gertrud Krech und mit administrativer Unterstützung seitens des DFDH-Geschäftsführers Raul Rognean vor. Die vier Bücher wurden im Rahmen des pädagogischen Kreises am Freitag im Spiegelsaal des DFDH im Beisein des Autorinnen-Teams erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

In dem Vorwort des Herausgebers schreibt Gertrud Krech, dass sich die vier Mitmachhefte die Aufgabe gesetzt haben, diese Fragen zu beantworten: „Mit Freude und Liebe zum Unterricht, zu den siebenbürgisch-sächsischen Traditionen, in denen sie selbst unterrichtet worden sind, haben die Autorinnen das vorliegende Schulheft erarbeitet, damit es zu Vermittlung von Wissen und der spielerischen Gestaltung und Ergänzung des Deutschunterrichts in den deutschen Schulen dienen soll.

Mit einem optimistischen Blick in die Zukunft, in der Hoffnung, dem selbsternannten Auftrag gerecht geworden zu sein, wünsche ich Ihnen/Euch viel Spaß in der Entdeckung des Schulheftes und der Siebenbürger Sachsen in Hermannstadt und Siebenbürgen.”

Die Autorinnen erklären in ihrem Vorwort ihrerseits, dass sich dieses Wahlfach an Lehrer und Schüler richte, „die an der Geschichte der siebenbürgisch-sächsischen Minderheit in Siebenbürgen Interesse zeigen, die mehr über das Leben und die bewegte Geschichte dieser Minderheit erfahren möchten und die wissen wollen, warum sie an einer Schule lehren/lernen, in der in der deutscher Sprache unterrichtet wird.”

Wichtig ist auch ihr Hinweis, dass die in den Mitmachheften enthaltenen Informationen keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben: „Die Inhalte mussten teils stark vereinfacht werden, um sie dieser Altersgruppe zugänglich zu machen. Wir sind der Ansicht, dass dieses Werk einen guten Start für die Auseinandersetzung mit diesem Thema ist und im Gespräch mit Zeitzeugen und Fachleuten vertieft und erweitert werden kann.”

Bei der Buchvorstellung bis zum letzten Platz besetzten Spiegelsaal begrüßte Gertrud Krech alle Anwesenden und dankte dem Autorinnen-Team für die geleistete Arbeit. Die jeweiligen Arbeitstreffen fanden immer im Forumshaus statt und Geschäftsführer Raul Rognean betreute das Projekt nicht nur administrativ und vermittelnd sondern er sorgte auch dafür, dass die Lehrerinnen beste Bedingungen hatten.

Wer das Ergebnis in Händen halten durfte, konnte sich davon überzeugen, dass die Lehrerinnen nichts dem Zufall überlassen haben.

In lockerer Art stellten sie dann gemeinsam anhand einer Power Point Präsentation die Mitmachhefte vor. Allen voran präsentierte Elke Dengel Antworten auf die Frage, warum es denn zu dem Erstellen dieser Hefte gekommen ist. Hier einige Antworten: „damit die Kinder und ihre Eltern verstehen, warum sie diese Sprache lernen”; „um aufzuschreiben, damit es nicht verloren geht!!!”; „damit man Inhalte für den Unterricht hat”.

Es handelt sich also um ein Arbeitsheft, das für die Grundschule mit deutscher Unterrichtssprache, Klassen 1-4 gedacht ist.

Jede Schulstufe hat je ein Heft, das fächerübergreifend eingesetzt werden kann.

Jedes Heft ist in sechs Bereiche strukturiert und behandelt Inhalte aufbauend und altersgemäß. Die sechs Bereiche sind: „Familie und Gemeinde”, „Zu Hause”, „Sprache und Literatur”, „Schule”, „Freizeit und Spiele”, „Schule”, „Feste und Feiern”. In den jeweiligen Anhängen gibt es Bastelvorschläge, im Heft der 1. Klasse sogar ein „Krippenspiel in Reimen für 22 Kinder”.

Ziele der praktischen Arbeit sind laut dem Team: Interesse und Neugier der Kinder an Geschichte und Tradition wecken, Spaß am Lernen durch kreative Aufgaben, Förderung handwerklicher, sprachlicher und sozialer Kompetenzen, Verbindung von Lernen und Kreativität.

Konzept und Arbeitsansatz beziehen sich auf die Kombination aus Kunst, Handwerk und Spiel, auf den Einsatz verschiedener Materialien und Techniken, die altersgerechte Gestaltung der Aufgaben und nicht zuletzt auf die Weitergabe von Werten und Bräuchen der Siebenbürger Sachsen.

Die vier Mitmachhefte erschienen mit der Unterstützung des Departements für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Rumänischen Regierung durch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien und das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt und wird als Gratisexemplar weitergegeben. Vorläufig an die interessierten Lehrkräfte.

Im Anschluss an die Buchvorstellung fand der eigentliche pädagogische Kreis der Grundschullehrer von deutschen Schule und deutschen Schulabteilungen aus Hermannstadt statt, der unter dem vielsagenden Titel „Deine Schule, meine Schule” stand. Dabei konnten die Anwesenden den Autorinnen Fragen stellen und im Rahmen von zwei Workshops die Antworten vertiefen bzw. jeweils darauf einzugehen, wie es an ihrer jeweiligen Schule zugeht.

Vorab kann schon verraten werden: Die Erwachsenen werden genauso viel oder sogar mehr Spaß an den vier Mitmachheften haben. Für die Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Klassen an Schulen oder Schulabteilungen mit Unterricht in der Sprache der deutschen Minderheit gibt es ja schon das Lehrbuch „Geschichte und Traditionen der deutschen Minderheit in Rumänien” von Hannelore Baier, Martin Bottesch, Dieter Nowak, das seit 2005 schon unzählige Auflagen erlebt hat, weil es nicht nur in Schulen verwendet wurde und wird. Es ist ein Standardwerk für jede und jeden, der mehr über die Geschichte der deutschen Minderheit in Rumänien wissen möchte. Dieser Erfolg sei auch den vier neuen Bänden beschieden.

Beatrice UNGAR