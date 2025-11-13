Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2936



Das jährliche Funkforum-Treffen hat am vergangenen Wochenende in Temeswar und Fünfkirchen/Pécs stattgefunden. Der Verein Funkforum feiert im nächsten Jahr sein 25. Gründungsjubiläum. Bei der ordentlichen Mitgliedervollversammlung des Vereins fanden auch Vorstandswahlen statt: Zur Vorsitzenden gewählt wurde Ruxandra Stănescu, zu ihrem Stellvertreter Alois Kommer und zur Beirätin Anca Micluța Herbei. Das Funkforum ist der Verein von Medien der deutschsprachigen Minderheiten in Südosteuropa, online unter funkforum.net zu finden. Unser Bild: Gruppenbild mit Funkforum-Mitgliedern und dem neuen Vorstand in Fünfkirchen : Ivonne Jarosch, Anca Micluța Herbei, Ruxandra Stănescu, Monica Strava, Alois Kommer Krisztina Molnár, Adrian Ardelean und Gastgeber Zoltán Schmidt (v. l. n. r.).

Foto: Funkforum