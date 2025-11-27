Mehr Busverbindungen ab dem 1. Dezember

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2938



Das öffentliche Verkehrssystem im Großraum Hermannstadt wird ab dem 1. Dezember auf sechs weitere Ortschaften erweitert: Heltau/Cisnădie, Salzburg/Ocna Sibiului, Sadu, Schellenberg/Șelimbăr, Kleinscheuern/Șura Mică und Großscheuern/Șura Mare, nachdem es am ab dem 1. Juli die Ortschaften Poplaca, Großau/Cristian und Rothberg/ Roșia bedient. Eingesetzt werden sechs 10-Meter-Elektrobusse mit 24 Sitzplätzen und 30 Stehplätzen bzw. 30 12-Meter-Elektrobusse mit 27 Sitzplätzen und 49 Stehplätzen. Die Busse wurden vom Hermannstädter Bürgermeisteramt gekauft, das federführend in der Partnerschaft zwischen den Mitgliedsgemeinden der Vereinigung „ADI Transport Metropolitan” ist. Die Zahlsysteme sind mit dem in der Tursib-Flotte implementierten System kompatibel, Fahrkarten kann man mit der Bankkarte (bzw. Handy) in den Bussen kaufen. Die Busse verfügen auch über weitere Ausstattungen, u. a. Zugangsrampen für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Audio-Video-Fahrgastinformationssysteme und USB-Steckdosen zum Aufladen mobiler Geräte. Zusätzlich zu den Bussen wurden 48 Ladestationen angeschafft und installiert, davon 12 Schnellladestationen, die sich auf den Strecken befinden, und weitere 36 Langsamladestationen, die sich am Hauptsitz von Tursib befinden. Auf https://tursib.ro soll demnächst eine detaillierte Beschreibung der Strecken veröffentlicht werden.

Am 25. November hat das Hermannstädter Bürgermeisteramt den Vertrag für eine neue Finanzierung für die Modernisierung der Tursib-Flotte unterzeichnet, aus europäischen Mitteln im Rahmen des Programms Region Mitte. Der Wert des Projekts beläuft sich auf 121,81 Millionen Lei, wovon 110,86 Millionen Lei aus nicht rückzahlbaren europäischen Mitteln und 10,95 Millionen Lei aus dem städtischen Haushalt stammen. Gekauft werden sollen 16 neue Elektrobusse, 10 Busladestationen und 6 Straßenverkaufsautomaten für die Ausstellung der Fahrkarten bzw. Aufladen der Fahrkarten.

Foto: Presseamt der Stadt