Tänze und Orgeltöne

Teile diesen Artikel

Herbstfest des DWS im Hof der EAS

Ausgabe Nr. 2930

„Die Neppendorfer Orgel wurde vom Kronstädter Orgelbauer Karl Einschenk im Jahre 1911 erbaut, wobei dieser aus der Vorgängerorgel von Johannes Hahn 10 Register übernahm. Die pneumatische Orgel mit zwei Manualen und Pedal befindet sich auf der Westempore und ist graugolden in neugotischem Stil gehalten, wobei sie auch klassizistische Elemente aufweist.” Dies erfuhren die Teilnehmenden an dem Herbstfest des Deutschen Wirtschaftsklubs Siebenbürgen (DWS) von Fabian Lutsch, der für die Gäste die Orgel ertönen ließ.

Was haben Orgeltöne auf einem Fest verloren, bei dem es recht gesellig zugeht? Nun, das Herbstfest fand im Hof des Tagungshauses der Evangelischen Akademie Siebenbürgen in Neppendorf statt, neben der ehemaligen Kirchenburg. Ja, Neppendorf hatte auch eine Kirchenburg, allerdings ist von der Wehrmauer nicht mehr viel übriggeblieben. Das konnten die Anwesenden bei einer Führung durch Dechant Pfarrer Dietrich Galter erfahren.

Galter hatte die Gäste schon zum Festauftakt vor dem Holzhäuschen begrüßt, das ungefähr 150 Gäste fasst und das der Betreiber des Hermannstädter Weihnachtsmarktes und anderer Weihnachtsmärkte in Rumänien, Andrei Drăgan, bald auf den Großen Ring bringen lassen wird. Das jedenfalls versprach er in seinem kurzen Grußwort. Begrüßt hatte zunächst alle Anwesenden der DWS-Vorsitzende Wolfgang Köber, der das Wort weitergab an die neue Ehrenvorsitzende des DWS, die Deutsche Konsulin Wiebke Oeser, die zum ersten Mal bei einer Veranstaltung des DWS dabei war. Der Kreisratsvizevorsitzende Paul Kuttesch erzählte von der Ökotourismusmesse, die zeitgleich auf dem Großen Ring stattfand und gab das Wort weiter an den Hauptorganisator, den Direktor des ASTRA-Museums, Ciprian Ștefan, der dem DWS-Vorsitzenden eine Axt und einen Picknickkorb überreichte. Ștefan zapfte dann gekonnt das Bierfass von Bere Sadu an. So konnten alle einen guten Tropfen zu dem am Spieß gegrillten Schweine-, Schaf- oder Geflügelfleisch genießen.

B. U.