Goldenes Ehrenzeichen für Ganț

Ausgabe Nr. 2930
Mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ist der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganț von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ausgezeichnet worden. Überreicht hat die Auszeichnung die Österreichische Botschafterin Ulla Krauss-Nussbaumer am Freitag der Vorwoche in Temeswar im Rahmen eines Festaktes. Gruppenbild mit dem Geehrten (v. l. n. r.): Der ehemalige serbische Abgeordnete Slavoljub Adnagi, der Österreichische Honorarkonsul Georg Bardeau, Botschafterin Ulla Krauss-Nussbaumer, MP Ovidiu Ganț, MP Silviu Vexler und Bürgermeister Dominic Fritz. Foto: Siegfried THIEL