Musical in Miniatur

Ausgabe Nr. 2930

Nachdem die Musiker Marius Ungureanu (Bratsche) und Ciprian Dancu (Klarinette) im Mai 2025 gemeinsam mit der Heimseelsorgerin Petra Stöckmann-Kothen ein Hörspiel für die Bewohnerinnen und Bewohner des Dr. Carl Wolff-Altenheims in Hermannstadt aufgeführt hatten, bat Heimleiterin Ortrun Rhein das Duo, die „Bremer Stadtmusikanten” in Szene zu setzen, gemeinsam mit Heimbewohnern und Mitarbeitern. Die Erstaufführung fand am Dienstag statt, die nächste, öffentliche, ist für den 5. Dezember geplant. Ungureanu: „Es war eine der schönsten Zusammenarbeit in meinem verrückten Musikerleben.” Foto: Beatrice UNGAR