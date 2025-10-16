Erfolgreicher Wohltätigkeitsbasar

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2932



Der am vergangenen Samstag, den 11. Oktober, von dem Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt in den eigenen Räumen veranstaltete Wohltätigkeitsbasar war sehr gut besucht und äußerst erfolgreich. Der Erlös von insgesamt 20.000 Lei ist für das Kinderhospiz des Dr. Carl Wolff-Vereins in Hermannstadt bestimmt. Unser Bild: Die gut bestückte Kuchentheke betreuten die Frauen vom Deutschen Wirtschaftsklub Siebenbürgen (DWS) und Lucia Reisenauer aus Neppendorf. Foto: Beatrice UNGAR