Auf Blätterjagd

Ausgabe Nr. 2933



In der Projektwoche „Schule anders” (Școala altfel) waren auch in Hermannstadt Schulklassen nicht nur aus Hermannstadt viel im Freien unterwegs. Einige machten Wanderungen im Jungen Wald, andere besuchten das ASTRA-Freilichtmuseum, wiederum andere (unser Bild) sammelten bunte herbstlich gefärbte Blätter auf der Oberen Promenade zwischen den Hartenecktürmen. Nach vielen regnerischen und kalten Tagen, es hat auch schon Bodenfrost gegeben, zeigte sich der Herbst an den drei letzten Tagen von seiner „goldenen” Seite und so waren Aktivitäten im Freien angesagt. Foto: Cynthia PINTER