Nachrichten

Ausgabe Nr. 2926



Töpfermarkt auf dem Großen Ring

Hermannstadt. – Die 59. Auflage des traditionellen Hermannstädter Töpfermarktes auf dem Großen Ring/Piața Mare findet am Samstag, den 6. September und am Sonntag, den 7. September, jeweils zwischen 8 und 22 Uhr, statt. Erwartet werden mehr als 100 Töpfer aus Rumänien.

Es gibt Schautöpfern auf der traditionellen Töpferscheibe und Workshops für Kinder und Erwachsene. Die traditionellen Keramikkünstler sind auf dem äußeren Ring aufgestellt, die modernen Keramikkünstler bieten ihre Ware im inneren Kreis an. Veranstalter sind der Kreisrat Hermannstadt, das Kreiszentrum für die Erhaltung und Förderung der traditionellen Kultur „Cindrelul-Junii Sibiului” und das ASTRA-Museum. (BU)

Festival für Zeitgenössische Kunst

Hermannstadt. – Die sechste Ausgabe des Festivals für Zeitgenössische Kunst (SCAF – Sibiu Contemporary Art Festival) findet vom 6. September bis zum 5. Oktober 2025 an fünf Orten statt: im Museum für Zeitgenössische Kunst des Brukenthalmuseums, im Brukenthalpalais, im ehemaligen Ursulinenkloster, in der Galerie der Hermannstädter Filiale des Rumänischen Künstlerverbands (UAP) und in der Promenada Mall. Das diesjährige Thema lautet „Resilienz“ und Gastland ist diesmal Georgien, dessen Botschafterin Tamar Beruchashvili bei der offiziellen Eröffnung am Donnerstag, dem 11. September, um 15 Uhr ein Grußwort an die Gäste richten wird. Über 150 Künstler aus Rumänien, Georgien, der Republik Moldau, Belgien, Deutschland, Ungarn, USA, Polen, Italien, Litauen und Mexiko sind heuer dabei. Ein Highlight des SCAF ist die Ausstellung „Sibylle Bergemann. Fotografii”, die am Samstag, dem 6. September, um 18 Uhr im Museum für zeitgenössische Kunst des Brukenthalmuseums (Quergasse/Tribunei 6) eröffnet wird und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kulturzentrum Hermannstadt und dem Institut für Auslandsbeziehungen entstanden ist. Lesen Sie mehr dazu in dem Interview auf Seite 5, das die Tochter der Fotografin und Kuratorin der Ausstellung, Frieda von Wild der HZ-Redakteurin Ruxandra Stănescu gewährt hat. (CP)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertiert am Freitag, den 5. September, 12 Uhr, und am Samstag, den 6. September, 19 Uhr, Ralf Borghoff (Paderborn, Orgel). (BU)

Guitar Meeting Festival

Hermannstadt. – Das Guitar Meeting-Festival findet vom 5. bis 7. September, zwischen 17 und 23 Uhr im ASTRA-Freilichtmuseum statt. Es treten u. a. Vama, Cargo, Trooper, Mircea Baniciu Band, Antract, Radu Almăşan (Bosquito), Fără Zahăr und Revolter auf. Das Programm ist unter https://punemanapechitara.ro zu finden. Die Karten kosten 50 Lei/Abend bzw. 125 Lei/Festival und können auf https://muzeulastra.ro/ gekauft werden. (RS)

Transilvanian Brunch

Großschenk/Cincu. – Der nächste „Transilvanian Brunch” mit Lokalprodukten findet am Samstag, den 6. September, in Großschenk/Cincu, statt. Näheres und Buchung unter my transylvania.ro. (RS)

Creative Buzz

Hermannstadt. – Die Herbstausgabe des Handmade-Marktes „Creative Buzz“ findet vom 12.-14. September auf dem Kleinen Ring statt. Auf der Facebook-Seite www.facebook.com/CreativeBuzzSibiu stellen sich alle Handmade-Produzenten vor, die an der Veranstaltung teilnehmen. (CP)

Foodie Streetfood

Hermannstadt. – Die achte Ausgabe der „Foodie Street Food Cuisine“ findet vom 11.-14. September auf dem Schillerplatz statt. Imbissbuden mit Streetfood, eine live Koch-Show, sowie Konzerte der Musiker „JazzyBit”, „Amphitrio“, „Zaharenco“, Amalia Gaiță u. a. stehen auf dem Programm. Der Eintritt ist frei, mehr Infos dazu gibt es auf www.facebook.com/foodiesibiu (CP)

Mediascher Orgelsommer

Mediasch. – Im Rahmen des Mediascher Orgelsommers konzertiert in der evangelischen Margarethenkirche am Montag, den 8. September, 19 Uhr, das Trio Voix Célèste (Bukarest) und am Sonntag, den 7. September, 18 Uhr, in der evangelischen Kirche in Reichesdorf Liv Müller (Orgel) (BU)

Kaffeenachmittag des DFDH

Hermannstadt. – Der erste Kaffeenachmittag des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) nach der Sommerpause findet am Dienstag, den 9. September d. J., ab 14 Uhr, im Spiegelsaal des DFDH statt. Es gibt Gespräche und Informationen zu dem diesjährigen Sachsentreffen, das am 19. und 20. September in Zeiden/Codlea veranstaltet wird.

Für die Fahrt zum Sachsentreffen stellt das DFDH am Samstag, den 20. September, einen Bus zur Verfügung. Abfahrt ist um 7.30 Uhr auf dem Parkplatz am Thaliasaal, Rückfahrt aus Zeiden um 18 Uhr. Anmeldungen im Sekretariat des DFDH bei Frau Anita Pavel zwischen 8 und 14 Uhr. (BU)

Ars SACRA Festival in Hermannstadt

Hermannstadt. – Unter dem „Pilger der Hoffnung” findet vom 13. bis zum 21. September in Hermannstadt und Umgebung zum dritten Mal das Ars SACRA Festival statt, das im Rahmen der Tage des Kulturerbes ein reichhaltiges Kulturprogramm im Zeichen der sakralen Kunst und der europäischen jüdisch-christlichen Werte bietet. Das 2007 in Budapest ins Leben gerufene Festival hat sich zu einer internationalen Bewegung entwickelt, die das Publikum mit den Werten „das Schöne, Gute und Wahre” anspricht.

An der diesjährigen Veranstaltungsreihe beteiligen sich sechs historische Kirchen, die lokale Selbstverwaltung sowie unterstützende Institutionen aus Ungarn, um gemeinsam die Vielfalt der sakralen Kunst in Hermannstadt und Umgebung zu präsentieren.

Das neuntägige Festivalprogramm umfasst Konzerte, Ausstellungen, sakrale Spaziergänge und Kirchenbesichtigungen, die alle kostenlos besucht werden können. Zu den Künstlern zählen namhafte nationale und internationale Künstler, darunter das A-cappella-Ensemble JAZZATION aus Budapest, die israelische Nataly Oryon, der gemischte Chor ReForma aus Kronstadt, die deutsche Tänzerin Heike Schuster, das Collegium Musicum Brukenthal, die Organistin Nicoleta Paraschivescu, die rumänische Sopranistin Anca Arnău und viele andere.

Zu den Höhepunkten des Festivals gehört der Tag der offenen Kirchen am Samstag, dem 13. September, an dem die teilnehmenden Kirchen von 10 bis 13 Uhr und von 16 bis 20 Uhr auch außerhalb der Gottesdienste kostenlos besichtigt werden können. An diesem Tag finden auch sakrale Spaziergänge (Rundgang zu Gotteshäusern) in ungarischer, rumänischer, deutscher und englischer Sprache statt. Die Teilnahme an den sakralen Spaziergängen ist ebenfalls kostenlos, jedoch ist eine Voranmeldung erforderlich.

Als besonderes Angebot erhalten die Besucher des Festivals am 13. und 14. September freien Eintritt in das Hinterglasikonen-Museum „Vater Zosim Oancea” in Sibiel.

Die Organisatoren haben zahlreiche Ausstellungen vorbereitet, darunter die Ausstellung „Karte der Konfessionen im Raum Rumänien”, die am 13. September, um 12 Uhr, im Touristeninformationszentrum im Rathaus Hermannstadt offiziell eröffnet wird. Am selben Tag, um 18 Uhr, findet das Konzert zur Eröffnung des Festivals in der Synagoge statt.

Das detaillierte Programm ist auf der Website des Festivals – unter www.ars-sacra.ro/de/programm – und auf seiner Facebook-Seite verfügbar. Alle Veranstaltungen des Ars SACRA Festivals sind kostenlos.

Team Ars Sacra

Andreanum in Wiesbaden

Wiesbaden. – Die Wanderausstellung „Andreanum – 800 Jahre Recht und Verfassung der Siebenbürger Sachsen” wird am Freitag, 12. September 2025, 18 Uhr, im Haus der Heimat Wiesbaden eröffnet.

Nach der Begrüßung durch Ingwelde Juchum, stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und Landesvorsitzende Hessen führen Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär beim Departement für inter-

ethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens, und Dr. Harald Roth, Deutsches Kulturforum östliches Europa in die Ausstellung ein. Die Ausstellung wird bis zum 18. September 2025 im Haus der Heimat Wiesbaden gezeigt. (BU)

Orgelkonzert in Großau

Großau/Cristian. – Das letzte Konzert des Großauer Orgelsommers in der Großauer Kirchenburg bestreitet am Donnerstag, dem 18. September, 19 Uhr, Nicoleta Paraschivescu aus Basel/Schweiz. Der Eintritt ist frei. Um eine freiwillige Spende wird gebeten. Zwischen Hermannstadt und Großau verkehrt ein E-Bus. Näheres unter tursib.ro. (RS)

Gastkonzert in Bukarest

Bukarest. – Das sinfonische Orchester der Hermannstädter Staatsphilharmonie konzertiert bei dem diesjährigen 27. Internationalen George Enescu-Festival am Samstag, den 20. September, 13 Uhr, im Konzertsaal des Rumänischen Rundfunks in Bukarest (Str. General Berthelot 60-64) unter der Stabführung der jungen südkoreanischen Dirigentin Eu-Lee Nam. Auf dem Programm stehen Werke von Maurice Ravel (Ouvertüre Scheherezade), Valentin Gheorghiu (Konzert für Klavier und Orchester mit Andrei Gologan als Solist) und Adrian Iorgulescu (Crash). Das gleiche Konzert wird am Donnerstag, den 18. September, 19 Uhr, im Thaliasaal in Hermannstadt geboten. (BU)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR 2, Dienstag, 9. September, 13-13.30 Uhr: Banater Rezepte mit Ramona Lambing.

TVR Cultural, Mittwoch, 10. September, 12.30-13.00 Uhr, „Kultur um 2”: Portrait: Der Architekt Fritz Balthes.

TVR 1, Donnerstag, 11. September, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Der Mann mit den Büffeln; Zu Besuch in Bad Kissingen; Radio Express in Sathmar; Joachim Wittstock – Das erfuhr ich unter Menschen.