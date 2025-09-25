Mal-Workshop am Weinanger

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2929



Hermannstadt hat sich auch heuer an der Europäischen Mobilitätswoche beteiligt. Dafür wurden vom 19. bis zum 21. September Straßen im Stadtzentrum zu Fußgängerzonen oder Bühnen für kleine Veranstaltungen umgewandelt. So konnte Groß und Klein auf dem Schillerplatz Tischtennis und Badminton spielen bzw. Bogenschießen. Unser Bild: Am Weinanger/Piaţa Coroana, an der Kreuzung der Saggasse/Turnului und dem Weinanger/Târgul Vinului gab es Programme für Kinder, u. a. einen Mal-Workshop, bei dem sich die Kleinen unter Aufsicht richtig austoben konnten.

Foto: Beatrice UNGAR