Erste Premiere am Gong-Theater

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2928



Mit „Ursul păcălit de vulpe” (Der vom Fuchs überlistete Bär) brachte das Kinder- und Jugendtheater Gong am vergangenen Wochenende die erste Premiere der neuen Spielzeit heraus. Das klassische Märchen, das Ion Creangă 1880 veröffentlicht hat, hat Éva Lábadi Megyes neu interpretiert und in bewährter Weise inszeniert. Mit Humor und Musik wird erzählt, wie der Bär zu seinem Stummelschwanz gekommen ist. Dabei kommen ausnahmsweise Puppen zum Einsatz, die von Judit Komlódi entworfen und gefertigt wurden. Das Bühnenbild hat Dió Zoltán entworfen, die Musik komponierte Cári Tibor. Das Stück soll im nächsten Jahr auch in deutscher Sprache aufgeführt werden. Es spielen: Jenö Major, Claudia Stühler, Angela Páskuy, Adrian Prohaska und Dominik Stühler. Foto: Teatrul Gong